الأردن ينضم لقائمة الإغلاقات.. حظر الطيران في توقيت محدد حتى 5 مارس

أصدرت سلطات الطيران المدني الأردنية برقية ملاحية (NOTAM) تقضي بإغلاق المجال الجوي للمملكة بشكل يومي، اعتباراً من الساعة 15:00 وحتى 06:00 (بالتوقيت العالمي).

ومن المقرر استمرار هذا الإجراء حتى تاريخ 5 مارس الجاري، مع الإشارة إلى إمكانية التمديد وفقاً للمستجدات.

تسبب القرار الأردني المفاجئ في إرباك مئات الرحلات التي كانت تعتمد على المجال الجوي للمملكة كمسار بديل للهروب من الأجواء السورية والعراقية والإيرانية المغلقة.

ورصدت شاشات الرادار العالمية تكدساً كبيراً للطائرات فوق منطقة شرق المتوسط، بانتظار تعليمات المسارات البديلة.

الوضع في مصر، بدأت مصر للطيران، بالفعل غرفة العمليات المتكاملة (IOCC) في إعادة جدولة رحلاتها المتجهة إلى عمان والعقبة لتتناسب مع ساعات فتح الأجواء المحدودة.

أما مطارات الخليج، لا يزال مئات المسافرين عالقين في مطارات دبي، الدوحة، وأبوظبي، بانتظار انفراجة في المسارات الجوية التي أصبحت "ممرات ضيقة" نتيجة الإغلاقات المتتالية.