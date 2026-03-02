رسالة ردع نارية من واشنطن.. الأركان المشتركة: السماء الإيرانية باتت تحت السيطرة الأمريكية

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال دان كين، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الضربات الجوية التي شُنّت على إيران منحت الولايات المتحدة تفوقًا جويًا على البلاد.

وقال كين للصحفيين: "أدى التأثير المُجتمَع لهذه الضربات، السريعة والدقيقة والساحقة، إلى إرساء تفوق جوي محلي، هذا التفوق الجوي لن يُعزز حماية قواتنا فحسب، بل سمنكنها أيضا من مواصلة عملياتها فوق إيران"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأضاف كين أن تعزيزات إضافية من القوات الأمريكية تتدفق باستمرار إلى المنطقة، ومن المتوقع وصول المزيد منها يوم الاثنين.

وأشار إلى أن هذا الانتشار شمل آلافًا من أفراد الخدمة من جميع الفروع، ومئات من المقاتلات المتطورة من الجيلين الرابع والخامس، وعشرات من طائرات التزود بالوقود، ومجموعتي حاملتي الطائرات "لينكولن" و"فورد" الضاربتين وأجنحتهما الجوية، بالإضافة إلى تدفق مستمر للذخائر والوقود والإمدادات، وكل ذلك مدعوم بشبكة قيادة وسيطرة واستخبارات ومراقبة واستطلاع.

وأضاف: "ويستمر تدفق القوات اليوم"، وتابع: "في الواقع، سيتلقى الأدميرال (براد) كوبر قوات إضافية اليوم أيضاً"، في إشارة إلى قائد القيادة المركزية الأمريكية.