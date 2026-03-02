الحرس الثوري: استهداف مراكز استخبارات ومستودعات دعم عسكري أمريكية ومجمع صناعات إسرائيلية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم استهداف مراكز استخبارات ومستودعات دعم عسكري أمريكية ومجمع الصناعات الاتصالية للجيش الإسرائيلي.

وقال الحرس الثوري - في بيان نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية - إنه تم تنفيذ الموجة الـ 11 من عملية "الوعد الصادق 4" في خطوة مشتركة، واسعة النطاق ومكثفة، نفّذتها مجموعات العمليات البحرية والجوية للحرس الثوري ضد الأهداف العسكرية الأمريكية - الإسرائيلية؛ في اليوم الثالث من الاعتداءات على إيران.

وأشار البيان إلى أن مراكز الاستخبارات ومستودعات الدعم العسكري الأمريكية بالمنطقة، ومجمع الصناعات الاتصالية للجيش الإسرائيلي في بئر السبع، وأكثر من 20 موقعًا في مناطق تل أبيب، القدس الغربية والجليل في الأراضي المحتلة، كانت أهدافًا للضربات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية.

وأكد البيان أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت - منذ بداية الحرب - 60 هدفًا استراتيجيًا و500 موقع عسكري أمريكي وإسرائيلي، مستخدمة أكثر من 700 طائرة مسيرة ومئات الصواريخ، متجاوزة بذلك مجموع ما تم تنفيذه خلال الحرب التي دامت 12 يومًا، خلال 48 ساعة فقط من القتال .