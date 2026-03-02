قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد العذاب .. رامز جلال يشارك صورة جديدة من حلقة دياب
لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي
بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة
هل يجوز للمرأة الصلاة على الكرسي «من باب الستر» فقط؟.. رد حاسم من د. علي جمعة
استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
دعاء ليلة 13 رمضان.. كلمات تريح القلب من كل ضيق وتفرج كرب المكروبين
الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر
من الصواريخ إلى النووي.. ترامب يكشف المحاور الأربعة للحرب ضد إيران
مسلسل فن الحرب الحلقة 13.. مفاجأة صادمة لـ يوسف الشريف
الأرصاد: غدا طقس دافىء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10
علي السبع يسرق فكرة أحمد رمزي.. تصعيد درامي في الحلقة 13 من فخر الدلتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
أسماء عبد الحفيظ

كثير من السيدات يشتكين من أن الفراخ تخرج ناشفة مهما كانت التتبيلة أو طريقة الطهي، الحقيقة أن المشكلة غالبًا ليست في نوع الفراخ، بل في أخطاء صغيرة تتكرر أثناء التحضير والطهي.

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي

إليك أبرز 5 أخطاء تجعل الدجاج يفقد عصارته، وكيف تتجنبينها بسهولة، للشي سارة الحافظ.

الخطأ الأول غسل الفراخ وتركها بدون تجفيف
بعد غسل الفراخ، يتركها البعض مبللة ويدخلها التتبيلة أو الطهي مباشرة. وجود ماء زائد على السطح يمنع التحمير الجيد ويجعل اللحم يسلق بدل أن يتحمر. النتيجة تكون قشرة غير مقرمشة ولحم أقل عصارة. الحل هو تجفيف الفراخ جيدًا بورق مطبخ قبل التتبيل أو الطهي.

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي 

الخطأ الثاني الطهي على نار عالية جدًا من البداية
النار المرتفعة قد تبدو فكرة جيدة لتسريع التسوية، لكنها تتسبب في تبخر السوائل بسرعة من داخل اللحم. فيتحمر السطح بينما يجف الداخل. الأفضل هو البدء بحرارة متوسطة لتشميع السطح ثم خفض النار حتى تنضج بهدوء وتحافظ على العصارة.

الخطأ الثالث عدم ترك الفراخ في التتبيلة وقت كاف
التتبيلة ليست فقط لإضافة طعم، بل تساعد على تطرية اللحم خصوصًا إذا احتوت على زبادي أو ليمون أو خل خفيف. تتبيل الفراخ لمدة نصف ساعة فقط غالبًا لا يكفي. للحصول على نتيجة أفضل، اتركيها ساعة على الأقل، ويفضل عدة ساعات في الثلاجة.

الخطأ الرابع تسويتها زيادة عن اللزوم
الإفراط في الطهي من أكثر الأسباب شيوعًا لجفاف الفراخ. كل دقيقة زيادة على النار تعني فقدان مزيد من السوائل. بمجرد أن تنضج ويصل لون العصارة إلى شفاف، ارفعيها من النار فورًا. لا تتركيها بحجة التأكد.

الخطأ الخامس تقطيعها فور خروجها من النار
عند إخراج الفراخ من الفرن أو الطاسة، تكون العصارة مركزة داخل الألياف. إذا تم تقطيعها مباشرة، ستخرج السوائل وتصبح جافة بسرعة. اتركيها ترتاح خمس إلى عشر دقائق قبل التقطيع حتى تعيد توزيع العصارة داخلها.

نصائح إضافية لنتيجة طرية دائمًا
استخدام قطع بفخذ الدجاج غالبًا يعطي نتيجة أكثر عصارة من الصدور لأنها تحتوي على دهون طبيعية. كذلك يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الزبدة أثناء الطهي لتعزيز الطراوة. وفي الفرن، يُفضل تغطيتها بورق فويل في نصف وقت التسوية الأول للحفاظ على الرطوبة.

الفراخ ناشفة 5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي الفراخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

الشاب الضحية بالغربية

ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية

الزمالك

مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا المتبقية في الدور الأول بالدوري

الأهلي

خريطة إصابات الأهلي قبل مواجهة المقاولون.. الجزار جاهزا وتأكد خروج ثنائي الفريق

ترشيحاتنا

تفحم سيارة بالطريق الصحراوي بالإسكندرية

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالإسكندرية

محافظ بورسعيد يشارك “الأطفال الأيتام” بدار تحسين الصحة الإفطار الرمضاني

محافظ بورسعيد يشارك “الأطفال الأيتام” بدار تحسين الصحة الإفطار الرمضاني

محافظا كفر الشيخ والغربية

محافظ كفر الشيخ يكرم نظيره السابق اللواء علاء عبد المعطي

بالصور

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي

أرخص 5 سيارات كهربائية 2026 بمصر.. تعرف عليها

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟

سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟
سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟
سر المطاعم في الشوربة التقيلة.. لماذا تكون بقوام مثالي وطعم أغنى؟

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

المزيد