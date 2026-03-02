5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

كثير من السيدات يشتكين من أن الفراخ تخرج ناشفة مهما كانت التتبيلة أو طريقة الطهي، الحقيقة أن المشكلة غالبًا ليست في نوع الفراخ، بل في أخطاء صغيرة تتكرر أثناء التحضير والطهي.

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي

إليك أبرز 5 أخطاء تجعل الدجاج يفقد عصارته، وكيف تتجنبينها بسهولة، للشي سارة الحافظ.

الخطأ الأول غسل الفراخ وتركها بدون تجفيف

بعد غسل الفراخ، يتركها البعض مبللة ويدخلها التتبيلة أو الطهي مباشرة. وجود ماء زائد على السطح يمنع التحمير الجيد ويجعل اللحم يسلق بدل أن يتحمر. النتيجة تكون قشرة غير مقرمشة ولحم أقل عصارة. الحل هو تجفيف الفراخ جيدًا بورق مطبخ قبل التتبيل أو الطهي.

الخطأ الثاني الطهي على نار عالية جدًا من البداية

النار المرتفعة قد تبدو فكرة جيدة لتسريع التسوية، لكنها تتسبب في تبخر السوائل بسرعة من داخل اللحم. فيتحمر السطح بينما يجف الداخل. الأفضل هو البدء بحرارة متوسطة لتشميع السطح ثم خفض النار حتى تنضج بهدوء وتحافظ على العصارة.

الخطأ الثالث عدم ترك الفراخ في التتبيلة وقت كاف

التتبيلة ليست فقط لإضافة طعم، بل تساعد على تطرية اللحم خصوصًا إذا احتوت على زبادي أو ليمون أو خل خفيف. تتبيل الفراخ لمدة نصف ساعة فقط غالبًا لا يكفي. للحصول على نتيجة أفضل، اتركيها ساعة على الأقل، ويفضل عدة ساعات في الثلاجة.

الخطأ الرابع تسويتها زيادة عن اللزوم

الإفراط في الطهي من أكثر الأسباب شيوعًا لجفاف الفراخ. كل دقيقة زيادة على النار تعني فقدان مزيد من السوائل. بمجرد أن تنضج ويصل لون العصارة إلى شفاف، ارفعيها من النار فورًا. لا تتركيها بحجة التأكد.

الخطأ الخامس تقطيعها فور خروجها من النار

عند إخراج الفراخ من الفرن أو الطاسة، تكون العصارة مركزة داخل الألياف. إذا تم تقطيعها مباشرة، ستخرج السوائل وتصبح جافة بسرعة. اتركيها ترتاح خمس إلى عشر دقائق قبل التقطيع حتى تعيد توزيع العصارة داخلها.

نصائح إضافية لنتيجة طرية دائمًا

استخدام قطع بفخذ الدجاج غالبًا يعطي نتيجة أكثر عصارة من الصدور لأنها تحتوي على دهون طبيعية. كذلك يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الزبدة أثناء الطهي لتعزيز الطراوة. وفي الفرن، يُفضل تغطيتها بورق فويل في نصف وقت التسوية الأول للحفاظ على الرطوبة.