هشام يكن يكشف كواليس اكتشاف موهبة محمد صلاح

كشف هشام يكن، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس تعاونه مع كابتن مصطفى يونس في متابعة لاعبي منتخب مواليد 92، موضحًا دوره في اكتشاف مواهب بارزة من بينهم نجم ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح.



وقال يكن خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "اللي حصل أني كنت مع كابتن مصطفى يونس كمدرب عام، وكنت مسؤول عن متابعة اللاعبين في المعسكرات، محمد صلاح كان ضمن اللاعبين الذين أرسلهم لي سعيد الشيشيني ليتم تقييمهم في المعسكر".



وأضاف: "لما وصل المعسكر، محمد صلاح كان سيذهب إلى إسبانيا مع أربعة لاعبين آخرين، ولكني تواصلت مع كابتن مصطفى يونس قبل اتخاذ القرار النهائي، وأكدت له أننا يجب أن نحتفظ به في المعسكر لإمكانية ضمه للفريق، خاصة وأنه كان يمر بفرصة مهمة للتطور".



وأوضح نجم الزمالك السابق: "الكابتن مصطفى كان مريضًا في المستشفى حينها، وكان على علم باللاعبين من خلالي، ولكن القرار النهائي جاء بعد مناقشتنا لضمان ألا نفقد لاعب موهوب مثل محمد صلاح".