الجوهري أنصفني.. هشام يكن يكشف حقيقة سحب شارة المنتخب من شوبير

علق هشام يكن، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على تصريحات أحمد شوبير بشأن سحب شارة القيادة منه، موضحًا حقيقة الموقف.



وأوضح يكن خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن السبب المزعوم لسحب الشارة من شوبير بسبب أنني لبعت دقيقة واحدة فقط في مباراة زيمبابوي بالتالي أصحبت الأقدمية من حقي، وهو أمر أسيء تفسيره وغير حقيقي.



وأكد هشام أن كابتن محمود الجوهري المدير الفني لمنتخب كان منصفًا ومنحني شارة القيادة رسميًا دون أي جدال لأنني الأحق بها، مؤكدًا أن كل ما يقال عن "أخذ الأقدمية" أو حرمان شوبير من الشارة ليس صحيحًا.



وأشار يكن إلى أن الكابتن جمال عبد الحميد كان دومًا موجودًا خلفه في المنتخب، مشددا على أن الحقائق واضحة بالنسبة له وللكابتن الجوهري.