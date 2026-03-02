قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاريجاني: إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد بخلاف جاهزية أمريكا
نتنياهو ورئيس الموساد يتفقدان موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بيت شيمش
بعد تصرف فينيسيوس .. إنفانتينو يفجر مفاجأة بشأن اللاعبين مكممي الأفواه
وزير الدفاع الأمريكي: لا نستهدف تغيير النظام الإيراني لكنها فرضة أمام الشعب
18 ألف جنيه راتب.. العمل تعلن وظائف خالية.. قدم الآن
إيران تستهدف برجا في البحرين وسط تصاعد التوترات الإقليمية
دعاء الإفطار 12 رمضان .. ردده يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟
الكاف يعلن تعيين الكيني واويرو كاماكو حكمًا لمباراة الزمالك وأوتوهو
نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
صفقة مدوية تلوح في الأفق.. هل يخطف ريال مدريد توقيع شلوتربيك؟
هل أُغتيل بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة إيرانية بالقدس؟
لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟
هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟
عبد العزيز جمال

تزايدت خلال الساعات الماضية تساؤلات المواطنين بشأن إمكانية الحصول على منحة التموين البالغة 400 جنيه من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التموين أو تقديم شكوى رسمية، خاصة بعد إعلان الحكومة بدء إرسال رسائل منحة التموين بقيمة 800 جنيه مقسومة على شهرين للمستحقين.

هل يمنح الخط الساخن الحق في صرف المنحة؟

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما على منصة «فيس بوك»، بشأن إمكانية حصول المواطنين غير المدرجين ضمن المستحقين على المنحة الإضافية من خلال الاتصال بالخط الساخن أو تقديم شكاوى، لا أساس له من الصحة.

تصل إلى 450 جنيهًا.. موعد صرف زيادة التموين على البطاقات

وأكد المصدر بشكل قاطع أن الاتصال بالخط الساخن أو تسجيل شكوى رسمية لا يترتب عليه صرف المنحة لمن لم تُدرج بطاقاتهم ضمن الفئات المستحقة، موضحًا أن ما يُنشر في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة.

كيف يعرف المواطن أنه مستحق للمنحة؟

أعلنت الحكومة أن قيمة المنحة تبلغ 800 جنيه تُصرف على شهرين (400 جنيه لكل شهر)، ويتم إخطار المستحقين فقط عبر وسائل محددة، وهي:

الرسائل النصية SMS:
تصل رسالة على رقم الهاتف المحمول المسجل في بيانات البطاقة التموينية، توضح قيمة المنحة والشهر المستهدف بالصرف.

بون صرف الخبز:
في بعض الحالات، تظهر قيمة المنحة مباشرة عند استخدام البطاقة في منفذ صرف الخبز، حيث يعرض النظام المبلغ المخصص للمستفيد.
ضم الزوجة والأبناء الى بطاقات التموين

بوابة دعم مصر:
يمكن الاستعلام عبر موقع “دعم مصر” التابع لوزارة التموين، من خلال إدخال رقم البطاقة التموينية لمتابعة حالة الاستحقاق.

وشددت الوزارة على أن الرسائل لا تُرسل لجميع أصحاب البطاقات التموينية، وإنما للفئات المستحقة فقط وفقًا لمعايير محددة، مثل محدودي الدخل والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

آلية صرف منحة التموين

بعد التأكد من الاستحقاق، يمكن صرف المنحة من خلال:

شراء السلع التموينية:
استخدام قيمة الدعم في شراء السلع الأساسية المدرجة على بطاقة التموين مثل الزيت، السكر، الأرز، والدقيق.

تجزئة الصرف:
يتيح النظام إمكانية صرف جزء من قيمة المنحة في وقت، واستكمال الباقي لاحقًا، بما يوفر مرونة في تلبية الاحتياجات المختلفة.

المنافذ المعتمدة:
يتم الصرف من خلال منافذ التموين الرسمية، بما يشمل منافذ صرف الخبز والسوبرماركت المتعاقدة مع وزارة التموين.

شروط ومعايير محددة

أوضح المصدر أن صرف المنحة يتم وفق قواعد ومعايير معلنة مسبقًا من الوزارة، ولا يمكن إضافة مستفيدين خارج هذه الضوابط عبر الاتصالات الهاتفية أو الشكاوى،، كما أشار إلى أن أي مستجدات تتعلق بالدعم أو المنح الاستثنائية يتم الإعلان عنها فقط من خلال البيانات الرسمية والقنوات المعتمدة.
تحديث بيانات بطاقات التموين

الرسالة الأهم للمواطنين

المنحة التموينية تُصرف تلقائيًا للمستحقين وفق قواعد بيانات الوزارة، ولا توجد أي وسيلة للحصول عليها خارج الإطار الرسمي المحدد، لذا يُنصح بعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

وبذلك، فإن الإجابة الواضحة: لا يمكن الحصول على منحة التموين 400 جنيه من خلال الاتصال بالخط الساخن، وإنما تُصرف فقط للفئات المدرجة ضمن المستحقين وفقًا لمعايير وزارة التموين وهم منوصلتهم رسالة الاستحقاق أو تم إخطارهم عبر بون صرف الخبز.

