علي السبع يسرق فكرة أحمد رمزي.. تصعيد درامي في الحلقة 13 من فخر الدلتا

شهدت الحلقة 13 من مسلسل فخر الدلتا تصاعدًا دراميًا لافتًا؛ بعدما أقدم “علي السبع” على سرقة فكرة قدمها “أحمد رمزي” (فخر) خلال اجتماع عمل مهم؛ في تطور مفاجئ قلب موازين الأحداث، ووضع البطل في موقف صعب.

وخلال الاجتماع، عرض أحمد رمزي تصورًا جديدًا لمشروع يسعى من خلاله لإثبات نفسه داخل الشركة، إلا أن شخصية علي السبع باغتته بإعادة طرح الفكرة ذاتها و"نسبها لنفسه" أمام الإدارة، بعد أن سمعها من زميل لهم في العمل سبق أن أبلغه فخر بالفكرة، مستغلًا تردد البطل وعدم خبرته في أجواء العاصمة المهنية.

المشهد حمل أبعادًا إنسانية ومهنية، حيث عكس التحديات التي يواجهها الشاب القادم من الدلتا في بيئة عمل تنافسية لا تخلو من الصراعات، وهو ما يتماشى مع الخط الدرامي للمسلسل، الذي يرصد رحلة البحث عن الذات والفرصة الحقيقية في القاهرة.

يُذكر أن المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب أحمد رمزي وتارا عبود، كل من حنان سليمان، كمال أبو ريّة، علي السبع، أحمد عصام السيد، ويواصل رصد رحلة الشاب الدلتاوي في إطار يجمع بين الطابع الاجتماعي والكوميدي.

الحلقة 13 أكدت استمرار تصاعد الأحداث على المستويين العاطفي والمهني، مع تمهيد واضح لصدام مرتقب بين الشخصيتين في الحلقات المقبلة، خاصة بعد هذا الموقف الذي قد يغير مسار العلاقة بينهما.