ضع هذا العشب على شرابك في رمضان وستتخلص من السكر

السكر
السكر

القرنفل من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض والمشكلات الصحية التى تزيد في شهر رمضان.

ووفقا لما جاء في موقع ميديسين نت  يساعد في علاج المشكلات الآتية خلال الصيام.


يقوي المناعة

يُعد الأوجينول (زيت القرنفل) أحد المكونات النشطة الرئيسية في القرنفل، وله خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا والفطريات، مما يحميك من العدوى التي تسببها الكائنات الحية المختلفة.

لا تزال الأبحاث حول القرنفل في مراحلها الأولى، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لمعرفة مدى انطباق النتائج على البشر مع ذلك، وجدت إحدى الدراسات التي أُجريت على الفئران أن زيت القرنفل العطري يُمكن أن يزيد من عدد خلايا الدم البيضاء، مما يُشير إلى أن تناول القرنفل قد يُعزز جهاز المناعة وباعتباره مطهرًا، يُعد زيت القرنفل مفيدًا في القضاء على ثلاثة أنواع من البكتيريا الممرضة، بما في ذلك سلالة الإشريكية القولونية التي قد تُسبب التسمم الغذائي .


القرنفل ينظم مستوى السكر في الدم
تناول مستخلص القرنفل مع نظام غذائي متوازن وقد يساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم يُساعد مستخلص القرنفل على ضبط مستويات السكر في الدم، خاصةً إذا كنتَ مُعرَّضًا للإصابة بداء السكري أو تتمتع بصحة جيدة ويعمل مستخلص القرنفل مثل هرمون الأنسولين ، الذي يتحكم في نسبة السكر في الدم.

يمكن أن يساعد تناول جرام واحد إلى ثلاثة غرامات من القرنفل يوميًا لمدة شهر مرضى السكري من النوع الثاني على التحكم في نسبة السكر في الدم والدهون الثلاثية.ومستويات الكوليسترول​.

يساعد القرنفل في العناية بالفم

يُعدّ القرنفل ممتازًا للعناية بالفم بفضل خصائصه المضادة للميكروبات ويعود استخدام الأوجينول لعلاج آلام الأسنان والفك والتهاب اللثة إلى القرن الثالث عشر وعلى الرغم من احتمالية تسبب الأوجينول في التهاب الجلد التماسي ، إلا أنه يُستخدم في طب الأسنان الحديث لخصائصه المضادة للبكتيريا والمسكنة للألم.- خصائص مسكنة ومخدرة.

من المرجح أن تجد مادة الأوجينول ضمن مكونات معاجين الأسنان وغسولات الفم العشبية، إذ أظهرت الدراسات أن مستخلص القرنفل قادر على قتل البكتيريا المسببة لأمراض اللثة وقد نشرت مجلة الجمعية الهندية لأمراض اللثة نتائج دراسة تفيد بأن استخدام غسول فم عشبي يحتوي على القرنفل لمدة 21 يومًا يحسن صحة اللثة ويقلل من تراكم البكتيريا في الفم.

القرنفل فوائد القرنفل فوائد القرنفل في رمضان السكر المناعة

