محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الاستاد الجديد

قام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد يرافقه الدكتور أنور إسماعيل نائب رئيس شركة وادي النيل والحسيني أبو قمر نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بجولة تفقدية لمشروع الاستاد الجديد للنادي المصري.

وخلال الجولة أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة تكثيف الجهود واستكمال الأعمال خاصة بعد قيام المحافظة بضخ 50 مليون جنيه لتسريع وتيرة العمل مؤكدًا أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تسهيل كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء من توصيل باقي المرافق الخاصة بالمشروع والتي ستتم بالتوازي مع بدء أعمال تركيب وزراعة النجيلة بالملعب، مشيرًا أنه قد تم الانتهاء من توريد جميع مهمات الكهرباء والمحولات الكهربائية والمولدات والموزعات وكشافات الإضاءة.