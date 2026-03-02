البرازيل تعلن مواجهة منتخب مصر وديا 6 يونيو

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم خوض منتخب بلاده مباراة ودية أمام منتخب مصر، يوم 6 يونيو المقبل في مدينة كليفلاند الأمريكية، وذلك ضمن برنامج الإعداد الأخير قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وتأتي المواجهة قبل أسبوع واحد فقط من أول ظهور للسامبا في البطولة، عندما يلتقي نظيره المغربي في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات.

وأوضح الاتحاد البرازيلي عبر موقعه الرسمي أن المنتخب المصري يُعد الأقدم والأكثر تتويجًا في القارة الأفريقية، حيث يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد سبعة ألقاب، كما شارك في كأس العالم ثلاث مرات سابقة، وكان أول منتخب من أفريقيا والشرق الأوسط يظهر في المونديال، وذلك خلال نسخة 1934 في إيطاليا.

تفوق برازيلي في المواجهات المباشرة

وأشار البيان إلى أن المنتخبين التقيا في ست مباريات منذ عام 1960، وحقق المنتخب البرازيلي الفوز في جميعها. وتظل المواجهة الأبرز بين الطرفين تلك التي أقيمت في 15 يونيو 2009 ضمن بطولة كأس القارات 2009 بجنوب أفريقيا، والتي انتهت بانتصار البرازيل بنتيجة 4-3، فيما جاءت بقية اللقاءات في إطار ودي، وكان آخرها عام 2011.

مجموعات المنتخبين في المونديال

ويقع المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المغرب واسكتلندا وهايتي، بينما يتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، في انتظار انطلاق منافسات النسخة المرتقبة من البطولة العالمية.