الأهلي يدرس ضم عماد النحاس لجهاز ييس توروب

تواصل إدارة النادي الأهلي مشاوراتها الداخلية بشأن ضم عماد النحاس إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الدنماركي يس توروب، قبل اتخاذ القرار النهائي خلال الساعات المقبلة، وفق مصدر داخل القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن المناقشات ما تزال جارية بين الإدارة حول إمكانية إضافة النحاس إلى الجهاز المعاون، في ظل استعدادات الفريق للمنافسات المحلية والقارية المتبقية هذا الموسم، فيما لم يصدر إعلان رسمي بعد يثبت توصل النادي لاتفاق نهائي في هذا الملف.

وأعلن نادي الزوراء العراقي رسمياً عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" فك الارتباط مع المدير الفني المصري عماد النحاس، بعدما توصلت الهيئة الإدارية للنادي إلى اتفاق يقضي بإنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

وقال النادي في بيانه: جاء القرار في إطار من التفاهم المشترك، لتنتهي رحلة المدرب المصري مع «النوارس».