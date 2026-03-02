تمر منطقتنا العربية اليوم بواحدة من أكثر المراحل تعقيدًا في تاريخها الحديث. فالأحداث تتسارع، والتحولات تتلاحق، والصراعات تتشابك في مشهد إقليمي بالغ الحساسية. وفي ظل هذه المتغيرات الكبرى التي تعيد تشكيل خريطة المنطقة سياسيًا واستراتيجيًا، يصبح السؤال الأهم: من يحفظ التوازن؟ ومن يمتلك القدرة على منع المنطقة من الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والاضطراب؟

وسط هذه العواصف، تبرز مصر كحقيقة ثابتة في معادلة الاستقرار العربي. دولة بتاريخ ممتد، وثقل سياسي واستراتيجي لا يمكن تجاهله، وقدرة دائمة على لعب دور التوازن في أكثر اللحظات حساسية. ولذلك لم يكن غريبًا أن يصف كثير من المراقبين مصر بأنها صمام الأمان في العالم العربي.

لقد مرت المنطقة خلال السنوات الأخيرة بتحولات عميقة، بدأت منذ أكثر من عقد من الزمن، وأعادت رسم المشهد السياسي في عدد من الدول العربية. فهناك دول واجهت تحديات كبرى في الحفاظ على مؤسساتها الوطنية، ودول أخرى ما زالت تعاني من آثار الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية.

وفي الوقت نفسه، شهدت المنطقة تصاعدًا في التوترات الإقليمية، سواء في مناطق الصراع التقليدية أو في الممرات البحرية الحيوية التي تمثل شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية. هذه التطورات جعلت من الاستقرار الإقليمي قضية شديدة الحساسية، لا تتعلق بدولة بعينها بقدر ما تتعلق بمستقبل المنطقة بأكملها.

وفي قلب هذا المشهد المعقد، لعبت مصر دورًا محوريًا في الحفاظ على التوازن الإقليمي. فمنذ سنوات، اتخذت الدولة المصرية موقفًا واضحًا يقوم على دعم فكرة الدولة الوطنية والحفاظ على مؤسساتها، باعتبارها الضمانة الأساسية لاستقرار المجتمعات ومنع انتشار الفوضى.

لقد كانت الرؤية المصرية دائمًا قائمة على أن استقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الحفاظ على وحدة الدول العربية واحترام سيادتها، والعمل على حل الأزمات من خلال الحوار السياسي، وليس عبر الصراعات المفتوحة التي لا يدفع ثمنها إلا الشعوب.

ولا يقتصر دور مصر على الجانب السياسي فقط، بل يمتد إلى دور استراتيجي أوسع يشمل الحفاظ على توازنات الأمن الإقليمي، خاصة في المناطق الحيوية مثل البحر الأحمر وشرق البحر المتوسط، وهما من أهم الممرات البحرية في العالم.

كما أن مصر، بثقلها التاريخي والجغرافي، تظل أحد أهم ركائز الأمن القومي العربي، حيث يرتبط استقرارها بشكل مباشر باستقرار محيطها الإقليمي. ولهذا ظلت القاهرة دائمًا حريصة على لعب دور الوسيط والداعم للاستقرار في العديد من القضايا العربية، إدراكًا منها بأن أمن المنطقة مترابط ولا يمكن تجزئته.

وفي ظل هذه التحديات المتزايدة، يبرز دور القيادة المصرية في إدارة هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة. ومن هنا، لا يمكن للمصري أن يتحدث عن دور بلاده في محيطها العربي دون أن يوجه تحية تقدير إلى عبد الفتاح السيسي، الذي تحمل مسؤولية قيادة الدولة المصرية في واحدة من أكثر الفترات صعوبة، وسعى إلى تثبيت أركان الاستقرار الداخلي، مع الحفاظ على دور مصر الإقليمي الداعم لاستقرار الدول العربية.

لقد أدركت القيادة المصرية منذ البداية أن الحفاظ على قوة الدولة الوطنية هو خط الدفاع الأول عن استقرار المنطقة، وأن مصر القوية المستقرة تمثل عنصر توازن رئيسيًا في محيطها العربي والإقليمي.

ومن هذا المنطلق، لم تتخل مصر يومًا عن دورها التاريخي في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي ستظل دائمًا في قلب الاهتمام المصري والعربي. كما استمرت القاهرة في العمل على تعزيز التعاون العربي والسعي إلى تقريب وجهات النظر بين الدول الشقيقة.

وفي عالم يتجه اليوم نحو التكتلات الكبرى والتحالفات الاستراتيجية، تصبح الحاجة إلى تعزيز العمل العربي المشترك أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. فالدول العربية تمتلك إمكانات هائلة، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الموقع الجغرافي أو الطاقات البشرية، لكن هذه الإمكانات لن تتحول إلى قوة حقيقية إلا من خلال التعاون والتكامل.

إن التحديات التي تواجه العالم العربي اليوم لا يمكن لأي دولة أن تواجهها بمفردها، مهما كانت قدراتها. ولذلك يصبح التكاتف العربي ضرورة استراتيجية وليس مجرد خيار سياسي.

وهنا يأتي الدور المصري مجددًا، ليس فقط باعتبار مصر دولة محورية في المنطقة، بل باعتبارها أيضًا صوتًا للعقل والتوازن في لحظات الأزمات.

لقد علمنا التاريخ أن مصر عندما تكون قوية ومستقرة، ينعكس ذلك على استقرار المنطقة بأكملها. كما أن دورها الحضاري والسياسي عبر العقود جعل منها دائمًا نقطة ارتكاز في أي معادلة تتعلق بمستقبل العالم العربي.

واليوم، ونحن نعيش زمن التحولات الكبرى، تبدو الحاجة إلى هذا الدور المصري أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. فالعالم العربي يقف أمام تحديات مصيرية تتطلب رؤية مشتركة وإرادة جماعية قادرة على حماية مصالح الشعوب العربية وصون استقرار دولها.

قد تختلف السياسات وتتباين الظروف بين الدول العربية، لكن ما يجمع هذه الأمة يظل أكبر بكثير مما يفرقها: لغة واحدة، وتاريخ مشترك، وثقافة واحدة، ومصير واحد.

وفي نهاية المطاف، يبقى الأمل معقودًا على أن تدرك المنطقة أهمية التكاتف والعمل المشترك، وأن تستعيد الأمة العربية قدرتها على صياغة مستقبلها بنفسها.

وفي هذا الطريق، ستظل مصر كما كانت عبر تاريخها الطويل صمام الأمان الذي يحفظ التوازن، ويمنح المنطقة فرصة الاستقرار في زمن التحولات الكبرى.