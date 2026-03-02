تشكيل الاتحاد السكندري أمام غزل المحلة في الدوري

أعلن تامر مصطفي المدير الفني للاتحاد السكندري، عن تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة، في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2025-2026.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام غزل المحلة

محمود جنش في حراسة المرمى، وخالد عبد الفتاح ومصطفى إبراهيم وكريم الديب في الدفاع، ومحمود دونجا ومحمود عماد وأبو بكر ليادي في الوسط، ويسري وحيد وفادي فريد ومابولولو في الهجوم.

بدلاء الاتحاد السكندري أمام غزل المحلة

صبحي سليمان ومحمود شبانة وأحمد عاطف ونور علاء ومؤمن شريف وعبد الرحمن بودي وأفشة ومحمد توني وجون إيبوكا.