حادث مؤلم.. مصرع شاب سقطت سيارته في ترعة بالحوامدية
ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
أحمد موسى: حزب الله ضرب صواريخ ما موِّتتش بيها فرخة
جرح عميق.. هشام يكن ينهار في البكاء على الهواء
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة 13 رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى
ندافع عن أنفسنا.. وزير الخارجية الإيراني: لا نهاجم دول المنطقة بل القواعد الأمريكية
هشام يكن: قوة مصر في تماسك شعبها واصطفافه الوطني
وزير البترول يتابع مشروع ربط حقل غاز أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية
أحدثت حالة من الجدل .. تفاصيل 4 اتفاقيات تمويل مررها البرلمان اليوم
الممرات تحت النار.. الحرس الثوري الإيراني يغلق مضيق هرمز ويهدد بإحراق كل السفن
الغندور: محمد الشيبي أحسن باك رايت في الدوري المصري
بالصور

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

كريم عاطف

أعاد النجم محمد رمضان إشعال مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشفه عن أحدث مقتنياته، وهي سيارة رياضية فارهة من طراز Ferrari 296 GTB ، الخطوة جاءت عبر حسابه الرسمي على فيسبوك كنوع من مكافأة شخصية لنفسه بعد غيابه عن الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام، وهو الغياب الذي اعتبره غير معتاد لجمهوره.

ونشر رمضان صورة تجمعه بالسيارة الإيطالية الجديدة، مؤكدا أن شعوره بعدم التواجد على الشاشة دفعه لاتخاذ قرار "تدليل النفس" بهذه الصفقة الاستثنائية كعادته، لم يمر الإعلان مرور الكرام، بل تحول إلى حديث الجمهور، خاصة مع التساؤلات حول القيمة السوقية لهذه الأيقونة الرياضية.

ولإضفاء طابع تفاعلي، أطلق رمضان مسابقة لجمهوره لتوقع لون السيارة، واعدا الفائز بإنتاج مسلسل له في رمضان المقبل، في خطوة تعكس أسلوبه التسويقي المعتاد للحفاظ على حضوره القوي حتى خارج المنافسة الدرامية.

وعن مواصفات سيارة محمد رمضان الجديدة فيراري ‎296 GTB‎‏ ، فتعتمد على محرك V6 هجين سعة 2.9 لتر مزود بشاحني توربيني، يولد بمفرده 663 حصانا، إلى جانب محرك كهربائي بقوة 167 حصانا، لتبلغ القوة الإجمالية 830 حصانا، هذا الرقم يترجم إلى تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.9 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تتجاوز 330 كم/س.

وتنتمي السيارة إلى فئة الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، إذ تأتي ببطارية سعة 7.45 كيلوواط/ساعة، تتيح السير في وضع كهربائي كامل لمسافة تصل إلى 25 كيلومترا بسرعة قصوى تبلغ 135 كم/س، ما يجعلها مناسبة للقيادة داخل المدن دون انبعاثات.

تتبنى السيارة فيراري 296 GTB فلسفة تصميم "برلينيتا" المدمجة، مع تركيز واضح على الديناميكا الهوائية النشطة، بما في ذلك جناح خلفي مستوحى من طراز LaFerrari يعزز القوة الضاغطة عند السرعات العالية، ويبلغ وزنها الجاف 1470 كجم، مع توزيع وزن مثالي بنسبة 59.5% في الخلف و40.5% في الأمام، ما يمنحها ثباتا لافتا في المنعطفات.

المقصورة مستوحاة من تصميم Ferrari SF90 Stradale، حيث تعتمد على بيئة رقمية بالكامل، ولوحة عدادات أمام السائق تضم جميع البيانات وأنظمة التحكم، كما تتخلى السيارة عن الشاشة الوسطية التقليدية لتعزيز تركيز السائق، مع استخدام خامات فاخرة ولمسة كلاسيكية في تصميم مبدل السرعات المستوحى من نواقل الحركة اليدوية القديمة.

يبدأ السعر العالمي للسيارة فيراري 296 ‏GTB‏ من نحو 346,950 دولارا ، ويصل إلى 379,950 دولارا للفئات الأعلى تجهيزا، أما في مصر فيسجل موديل 2026 (استيراد فردي من الخارج) متوسط سعر يقارب 41.5 مليون جنيه مصري، وفقا لأسعار السوق غير الرسمية.

