وزير الدفاع الأمريكي: لا نستهدف تغيير النظام الإيراني لكنها فرضة أمام الشعب
18 ألف جنيه راتب.. العمل تعلن وظائف خالية.. قدم الآن
إيران تستهدف برجا في البحرين وسط تصاعد التوترات الإقليمية
دعاء الإفطار 12 رمضان .. ردده يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟
الكاف يعلن تعيين الكيني واويرو كاماكو حكمًا لمباراة الزمالك وأوتوهو
نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
صفقة مدوية تلوح في الأفق.. هل يخطف ريال مدريد توقيع شلوتربيك؟
هل أُغتيل بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة إيرانية بالقدس؟
طفل: ليه ربنا بيحاسبنا على أخطائنا وهو اللي كاتبها.. وإمام السيدة زينب يرد
مدبولي: الدولة تمهد الطريق أمام القطاع الخاص باعتباره شريكاً في قيادة قاطرة التنمية
تصعيد خطير شرق المتوسط.. مسيرات حزب الله وراء استهداف القواعد البريطانية في قبرص
بورشه ماكان جي تي إس تظهر لأول مرة| صور

إبراهيم القادري

أعلنت شركة بورشه عن طرازها الجديد بورشه ماكان جي تي إس، وتنتمي ماكان جي تي إس لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتعتبر بورش ماكان جي تي إس الطراز الأكثر حيوية في عائلة ماكان الكهربائية الجديدة، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، لوتس إليترا، وتسلا موديل X بلايد، وبي إم دبليو iX M60، ومرسيدس EQE SUV.

مواصفات بورشه ماكان جي تي إس

وزودت سيارة بورشه ماكان جي تي إس بالعديد من المميزات من ضمنها، تصميم خارجي يمنح السيارة مظهر هجومي بفضل الصدادات المعاد تصميمها والعتبات الجانبية البارزة، وبها مشتت هواء خلفي، وبها عجلات معدنية مقاس 21 بوصة .

تعتمد بورشه ماكان جي تي إس على محركين كهربائيين يوفران نظام دفع رباعي فائق الذكاء، واستعارت المحرك الخلفي من طراز توربو لترفع القوة الإجمالية إلى 563 حصان، وعزم دوران يصل 955 نيوتن/متر، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في 3.8 ثانية فقط. وتدعم السيارة بطارية سعة 95 كيلوواط/ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى 584 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وبها قدرة شحن فائقة تصل من 10% إلى 80% في 21 دقيقة فقط، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة .

تباع سيارة بورشه ماكان جي تي إس في سوق السيارات السعودي بسعر 418 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة بورشه في صناعة السيارات

من عام 1931 حتي عام 1947 أسس فرديناند بورشه الشركة للابتكار الهندسي، وكان من أبرز أعماله تصميم سيارة "فولكس فاجن بيتل" الشهيرة.

وفي عام 1948 بدأ "فيري" (ابن فرديناند) إنتاج سيارة بورشه 356 في النمسا، وهي أول سيارة رياضية تحمل اسم العلامة وتعتمد على محرك خلفي.

وتم إطلاق طراز 911 الأسطوري، والذي أصبح العمود الفقري للشركة بتصميمه المتميز ومحركه الخلفي، وواجهت الشركة تحديات مالية تخطتها بطرح طرازات مثل "بوكستر" (1996) و"كايين" (2002) التي أدخلت بورشه عالم السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

