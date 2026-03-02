الأنبا أثناسيوس يتفقد كنيسة السمائيين بالأميرية ويدشن أواني المذبح

تفقد نيافة الأنبا أثناسيوس، الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية، الاستعدادات الخاصة بافتتاح كنيسة السمائيين، الملحقة بكنيسة السيدة العذراء بالأميرية، وذلك في إطار متابعته المستمرة لشؤون الخدمة والرعاية بالكنائس التابعة لقطاعه الرعوي.

كما صلى نيافته القداس الإلهي، وخلاله دشن عددًا من الأيقونات وأواني خدمة المذبح بالكنيسة، وسط حضور الآباء الكهنة وشعب الكنيسة، في أجواء روحية مملوءة بالفرح.

وأكد نيافته خلال كلمته أهمية الاستعداد الروحي قبل أي افتتاح أو تدشين، مشددًا على أن الكنيسة ليست مبنى فقط، بل هي جماعة المؤمنين المجتمعين حول المذبح، داعيًا الجميع إلى الثبات في حياة الصلاة والخدمة، لتظل الكنيسة منارة روحية لأبنائها والمنطقة المحيطة بها.