مطران الكنيسة اللاتينية يفتتح زيارته الرعوية لشرم الشيخ بقداس ولقاء حول يوبيل القديس فرنسيس الآسيزي

افتتح المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، زيارته الرعوية إلى شرم الشيخ، بترؤسه صلاة القداس الإلهي، ببازيليك العذراء سيدة السلام، بمشاركة أبناء الجالية الإيطالية.

تجلي السيد المسيح

شارك في الاحتفال المونسينيور أنطوان توفيق نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب حنا صديق راعي الكنيسة، حيث جاء التأمل الروحي خلال القداس الإلهي حول تجلّي السيد المسيح، وخبرة التلاميذ في عيش هذا الحدث الإيماني.

واختُتمت الفعاليات بلقاء موجز تناول يوبيل القديس فرنسيس الآسيزي، قدّمه المونسينيور أنطوان توفيق، مسلطًا الضوء على أبعاد هذه المناسبة الروحية، وأهميتها في حياة الكنيسة.