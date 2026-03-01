انكشاف سر يوسف عمر في مسلسل كان ياما كان

ينهار عالما سيف (يوسف عمر) اللذان كان يخفيهما عن بعضهما البعض، بانكشاف سر زواجه الذي كان يخفيه عن مايا (هنا غنيم) وانكشاف أمره مع الأخيرة أمام مصطفى (ماجد الكدواني) وذلك في أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل كان ياما كان الذي يُعرض على قنوات DMC ومنصة Yango Play.

تفشل الخطة التي كان يمارسها سيف على كل من في حياته، والأسرار المتعددة التي كان يخفيها عنهم عندما تفاجئه مايا بزيارته في العيادة، ويشعر في تلك اللحظة أن عالميه اللذين حاول جاهدًا فصلهما عن بعضهما. يحاول سيف التخلص منها لكن تصر مايا على الجلوس برفقته قليلًا، فيجلسان سويًا في لحظة رومانسية وحينها يدخل عليهم مصطفى ليجد الاثنين ممسكين بأيدي بعضهما.

ولا يجد سيف الوقت لتبرير أي شيء حيث يفهم مصطفى ما يحدث ويعّرف نفسه إلى مايا بأنه أخو زوجته بغرض كشف السر، وهو الأمر الذي يهبط كالصاعقة على مايا ويملأ الندم والدهشة وجه سيف ويحاول تبرير موقفه لكن مايا تتركه وترحل.

لاحقًا يحاول سيف تبرير فعلته لمصطفى ويخبره أنه كان على وشك إنهاء تلك العلاقة فور علمه بحَمل نورا زوجته، وأنه لن يكرر هذه الغلطة مرة أخرى، فيقرر مصطفى عدم إخبار نورا بشيء ومنحه فرصة أخيرة من أجل طفلهما.

مسلسل كان ياما كان

كان ياما كان مسلسل دراما اجتماعية، يشارك يسرا البطولة النجم ماجد الكدواني من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى وبطولة عارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز.