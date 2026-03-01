قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رامز جلال: معانا يارا اللي هنشن عليها غارة.. ونطلع ليها حودة الشرير
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026
لمة شبابنا في رمضان.. كفر الشيخ تجمع القلوب ضمن حلقات القرآن الكريم
محمد مرجان: لازم نصبر على توروب ونحاسبه آخر الموسم مش طبيعي الأهلي يغير 4 مدربين
قطر تعلن تاجيل الأنشطة الرياضية ووديات منتخب مصر تواجه المجهول
ترامب: قضينا على 48 قائدا إيرانيا في نفس اللحظة وأوقفنا برنامج إيران النووي
تشكيل قمة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
محافظ الغربية يخفض سعر البيض إلى 110 جنيهات خلال تفقده معرض أهلاً رمضان
دقائق دولية مجانية للمشتركين للاطمئنان على ذويهم بالدول العربية
الدوري الفرنسي: مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليل
ارتفاع ضحايا القصف الأمريكي لمدرسة البنات في ميناب بإيران لـ148 قتـ.يلة
بعد إقرار البرلمان.. آلية ضبط القيمة الإيجارية بـ قانون الضريبة العقارية
رسميا الآن.. سعر الدولار اليوم في مصر بعد التحرك الأخير

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار اليوم في مصر حالة من التذبذب العنيف خلال الساعات الأولى من تعاملات الأحد، بعدما قفز بنحو 78 قرشًا دفعة واحدة في أغلب البنوك، متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية والضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، قبل أن يعود ليستقر نسبيًا في منتصف التعاملات داخل القطاع المصرفي.

وجاءت التحركات القوية للعملة الأمريكية بالتزامن مع موجة اضطرابات عالمية، حيث اتجهت الأسواق الدولية إلى ما يُعرف باستراتيجيات “الملاذ أولًا”، في إشارة واضحة إلى تصاعد القلق العالمي، كما شهدت بورصة وول ستريت الأمريكية تحركات حذرة وسط حالة ترقب واسعة النطاق.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه 

لم تكن قفزة اليوم حدثًا معزولًا، إذ أن الأسبوع الماضي شهد صعود سعر صرف الدولار بنحو 100 قرش، لتقترب الارتفاعات الإجمالية خلال أيام قليلة من جنيهين كاملين، ما يعكس حجم الضغوط الواقعة على الأسواق الناشئة مع تصاعد التوترات السياسية في المنطقة.

ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة التحركات اليومية بدقة، خاصة مع انعكاس أي تغير في سعر الدولار على أسعار السلع المستوردة والذهب وأسواق المال.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 1 مارس 2026

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 1 مارس 2026 حركة طفيفة في البنوك ، مع استمرار ارتفاع الأسعار في بعض البنوك مقارنة بالأيام الماضية، بينما استقرت بعض المصارف دون تغييرات ملحوظة.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وفيما يلي أحدث أسعار الدولار المعلنة داخل البنوك:

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 48.70 جنيه للشراء و48.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي 48.70 جنيه للشراء و48.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست 48.84 جنيه للشراء و48.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في الأهلي الكويتي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي – مصر 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في قناة السويس

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك بيت التمويل الكويتي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك بيت التمويل الكويتي – مصر 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الشركة المصرفية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات 48.72 جنيه للشراء و48.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر 48.71 جنيه للشراء و48.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB 48.70 جنيه للشراء و48.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في الإمارات دبي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع.

