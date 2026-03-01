سعر الدولار اليوم 1-3-2026

يستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه مع بدء تعاملات اليوم الأحد الموافق 1-3-2026 على مستوي البنوك.

بدء العمل في البنوك

بدأت البنوك المصرية عملها اليوم الأحد بعد انقطاع استمر لمدة يومين متصلين بمناسبة تعطل العمل بقرار من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار استقرارا على مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية وسط حالة من الترقب في سعر الصرف الأجنبي متأثرة بالصراع الإيراني الأمريكي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية و الإمارات دبي الوطني.

بلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي التجاري،البركة".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، كريدي أجريكول، التنمية الصناعية، ميد بنك".

الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في أغلب البنوك نحو 47.87 جنيه للشراء و 47.97 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، بيت التمويل الكويتي، العربي الافريقي الدولي، قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، قناة السويس، مصر،الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.88 جنيه للشراء و 47.98 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، المصري الخليجي، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.93 جنيه للشراء و 48.03 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.9 جنيه للشراء و 48 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، سايب، HSBC، نكست".