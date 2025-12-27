بدء إجراءات خفض الفائدة 1% على الخدمات المصرفية بـ 36 بنكا.. غدا

تحسم لجان الألكو وهي وحدات مختصة بالأصول والخصوم على مستوى 36 بنكا حكوميا وخاصا؛ اعتبارا من صباح غدا الأحد الموافق 28-12 - 2025؛ في احتساب تأثيرات خفض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساس بعد قرار لجنة السياسيات النقدية الأخير والصادر عن البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي.

وكشفت مصادر مصرفية عن بدء تفعيل قرار البنك المركزي المصري الخاص بتخفيض سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية والمنتجات البنكية المختلفة بواقع 1% بما يعادل 100 نقطة أساس.

عن لجان الألكو

تختص لجان الألكو بكل بنك داخل جمهورية مصر العربية؛ بحساب سعر الفائدة على كافة المنتجات والأوعية الادخارية ومنتجات التجزئة المصرفية للأفراد والأشخاص الإعتبارية

وتتضمن المنتجات المصرفية التي تتابعها البنوك، ما بين حساب سعر العائد علي المنتجات المصرفية داخل كل بنك بما في ذلك القروض والودائع والمدخرات وغيرها من منتجات التجزئة المصرفية للأفراد والشركات.

قرار لجنة السياسيات النقدية

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي؛ خفض الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساس بما يعادل 1%.

وقالت لجنة السياسيات النقدية التي ترأسها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماعها السادس والمنتهي الخميس الماضي، إنه جرى خفض سعري عائد الإيداع بنسبة 20% والإقراض لليلة واحدة بنسبة 21%، و سعر الإئتمان والخصم عند 20.5%.

وأوضح قرار البنك المركزي أنه تقرر خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 20.5%.

وأوضحت اللجنة أن قرار التخفيض جاء انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.