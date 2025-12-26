وزير المالية لسفير كوريا الجنوبية: الاقتصاد المصرى يتحسن بشراكة قوية مع القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحسن بشراكة قوية مع القطاع الخاص، موضحًا أن مناخ الأعمال فى مصر أصبح أكثر تنافسية مع مسار التحفيز والتسهيل الذى تنتهجه الحكومة مع المستثمرين.

قال الوزير، فى لقائه مع كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله فى مصر،: «كل التقدير لجهودكم الملموسة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين».

دعا كجوك، الشركات الكورية لزيادة وتنويع أنشطتها الاستثمارية فى مصر، والاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة التى تتسم بمزايا تنافسية.

قال كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة،: «سأظل أعتز بفترة عملى فى مصر، وكل التقدير لمبادرات وزير المالية الداعمة لمجتمع الأعمال المحلى والأجنبى».

أضاف أننا شهدنا تطورات اقتصادية إيجابية فى مصر، تحفز مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.