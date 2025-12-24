انخفاض الدين 4 مليارات دولار في عامين والأداء الاقتصادي جيد | رسائل طمأنة من وزير المالية للمواطنيين

وجه أحمد كجوك وزير المالية، مجموعة من رسائل الطمأنة للشعب المصري حول مؤشرات الاقتصاد ومعدلات النمو وانخفاض التضخم .

أداء الاقتصاد المصري جيد

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تم العمل على تحسين البيئة الجمركية والضريبية في مصر ونعمل على الإصلاحات الهيكلية .

وقال أحمد كجوك في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" وضعنا مستهدفاتنا للمراجعة السابعة والثامنة مع صندوق النقد الدولي ".

وتابع أحمد كجوك :" أداء الاقتصاد المصري جيد وهذا الأمر يدفعنا لمزيد من العمل للتطوير وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري ".

وأكمل احمد كجوك :" الفترة المقبلة هي فترة تحفيز ومساندة ودعم نشاطات وتوسيع القاعدة التصديرية والضريبية ".

انخفاض نسبة الدين

وتابع أحمد كجوك :" الدين الخارجي انخفض 4 مليارات دولار خلال عامين وهناك خفض هائل في نسبة الدين بالنسبة للناتج المحلي من 96 % لـ 84 % ونستهدف مزيد من الانخفاض للوصول لأرقام استثنائية ".

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أداء الاقتصاد المصري مرشح للتحسن بشكل ملحوظ خلال عام 2026، في إطار السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، مشددًا على أن الحكومة تعمل خلال الفترة المقبلة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادي.

مراجعة المستهدفات الكمية

وأوضح وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، أن الزيارة الأخيرة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر كانت ناجحة للغاية، مشيرًا إلى أن المناقشات ركزت على مراجعة المستهدفات الكمية المتفق عليها ضمن البرنامج الاقتصادي.

وأضاف كجوك أن نحو 90% من هذه المستهدفات قد تم تحقيقها بل وتجاوز بعضها، وهو ما يعكس تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي وفاعلية الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية.

ثقة المؤسسات الدولية

وأكد وزير المالية استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، مع الالتزام الكامل بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.

خطة ورؤية للإصلاح

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن صندوق النقد الدولي أنهى المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي .

وقال أحمد كجوك، :" لدينا خطة ورؤية للإصلاح الاقتصادي وزيارة وفد صندوق النقد إلى مصر كانت ناجحة ".

وتابع أحمد كجوك :" عرضنا أخر أرقام الاقتصاد المصري لبعثة صندوق النقد الدولي وتم إيضاح جهود الدولة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي ".

وأكمل احمد كجوك :" عكفنا على وضع كافة التفاصيل الخاصة بمستهدفات المراجعة السابعة والثامنة في برنامجنا مع صندوق النقد الدولي ".

ولفت أحمد كجوك :" نسعى للحفاظ على الانضباط الاقتصادي والحفاظ على مؤشرات الاقتصاد المصري".