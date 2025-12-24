وزير المالية: انخفاض الدين من 96% لـ 84% بالنسبة للناتج المحلي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تم العمل على تحسين البيئة الجمركية والضريبية في مصر ونعمل على الإصلاحات الهيكلية .

وقال أحمد كجوك في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" وضعنا مستهدفاتنا للمراجعة السابعة والثامنة مع صندوق النقد الدولي ".

وتابع أحمد كجوك :" أداء الاقتصاد المصري جيد وهذا الأمر يدفعنا لمزيد من العمل للتطوير وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري ".

وأكمل احمد كجوك :" الفترة المقبلة هي فترة تحفيز ومساندة ودعم نشاطات وتوسيع القاعدة التصديرية والضريبية ".

وتابع أحمد كجوك :" الدين الخارجي انخفض 4 مليارات دولار خلال عامين وهناك خفض هائل في نسبة الدين بالنسبة للناتج المحلي من 96 % لـ 84 % ونستهدف مزيد من الانخفاض للوصول لأرقام استثنائية ".