وزير المالية: أداء الاقتصاد المصري أفضل خلال عام 2026

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أداء الاقتصاد المصري مرشح للتحسن بشكل ملحوظ خلال عام 2026، في إطار السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، مشددًا على أن الحكومة تعمل خلال الفترة المقبلة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادي.

مراجعة المستهدفات الكمية

وأوضح وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، أن الزيارة الأخيرة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر كانت ناجحة للغاية، مشيرًا إلى أن المناقشات ركزت على مراجعة المستهدفات الكمية المتفق عليها ضمن البرنامج الاقتصادي.



وأضاف كجوك أن نحو 90% من هذه المستهدفات قد تم تحقيقها بل وتجاوز بعضها، وهو ما يعكس تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي وفاعلية الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية.

ثقة المؤسسات الدولية

وأكد وزير المالية استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، مع الالتزام الكامل بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.