إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامجها «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن عبد الله السعيد تقدّم بطلب إلى إدارة نادي الزمالك قبل السفر إلى زامبيا، التمس فيه إعفاءه من الرحلة، مبررًا ذلك بتدهور حالته النفسية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت أن اللاعب لا يختلف عن عدد من زملائه داخل الفريق، حيث تسود حالة من الضيق بسبب تأخر صرف المستحقات المالية.

وأشارت إلى أن هذه الأزمة ألقت بظلالها على الحالة الذهنية للاعبين، وهو ما انعكس على قرارات بعضهم، في ظل انتظارهم تحركًا إداريًا سريعًا لإنهاء الملف المالي واحتواء الموقف داخل الفريق.