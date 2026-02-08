احترافية في الصفقة.. أبو عبيد يكشف كواليس مفاوضات «الفاخوري» بين الأهلي وبيراميدز

أكد عامر أبو عبيد، رئيس نادي الحسين إربد الأردني، أن عرض بيراميدز لضم عودة الفاخوري كان الأقل ماديًا مقارنة بعرض الأهلي، كاشفًا موقف والد اللاعب من الصفقة.

وقال أبو عبيد في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة DMC: "مفاوضات الفاخوري في الميركاتو الجاري كانت ماراثونية، وكان لدينا أكثر من عرض، وأشكر الكابتن سيد عبد الحفيظ على التواجد في الأردن، ونشكر الأهلي وبيراميدز على الاحترافية في التعامل".

وأضاف: "والد اللاعب كان له رأي بالتأكيد في انتقال الفاخوري إلى بيراميدز، وقد يكون لديه وجهة نظر مختلفة عن اللاعب، وأعتقد أنها كانت نصيحة منه بالانتقال إلى نادي بيراميدز".

وتابع: "كنا متواصلين مع الأهلي حتى آخر الأيام، وكان هناك مفاوضات قوية من الأهلي وبيراميدز، واللاعب كان صريحًا جدًا بأنه ممكن يختار بيراميدز. الأهلي نادٍ كبير، لذلك أوقف الأهلي المفاوضات بعد علمه بموافقة اللاعب على بيراميدز".

وأكمل: "الأهلي نادٍ كبير، وسعدت بالتعامل مع الناديين، وكسبت احترام الجميع، وعلاقات طيبة مع الأشقاء في مصر".

وأكد: "عرض بيراميدز كان أقل من عرض الأهلي، ولكن اللاعب اختار السماوي. العرضان كانا قريبين جدًا، ولكن بعض التسويات هي التي جعلت اللاعب يختار بيراميدز، والأمر ليس ماديًا، بل كان هم اللاعب الأول هو المشاركة".

واستكمل: "هناك بعض المميزات في العقد سواء للاعب أو للنادي، وقبل إتمام الصفقة بقليل أخبرت سيد عبد الحفيظ أن الصفقة انتهت لصالح بيراميدز".

وختم: "بيراميدز لم ينسحب من الصفقة، النادي كان ملتزمًا الصمت فقط لدراسة العرض قانونيًا، وسمعت ما يقال عبر السوشيال ميديا والإعلام فقط، وهذا لم يحدث مطلقًا".