الأهلي يقترب من هدفه الأكبر في إفريقيا .. ياسين مرعي يكشف سر تأهل الفريق
سنجاب يقتحم مباراة هال سيتي و«بريستول» مرتين .. والجماهير تتفاعل معه | شاهد
المستحقات المُتأخرة تؤثر على معنويات لاعبي الزمالك .. «السعيد» أبرز المُتضررين
قدّم استقالته .. فضيحة تلحق بوزير فرنسي وابنته بعد الكشف عن مراسلات مع «إبستين»
مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل
بمظهر رياضي.. ماذا تقدم جيتور T2 DMI الجديدة كليًا؟
أعمال عنف واسعة في إيطاليا مع انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية .. ما السبب؟
«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات
حائط صد .. إعلامي يتغزّل في مصطفى شوبير: أنقذ الأهلي من خسارة كبيرة
من مكالمة في ميكروباص إلى جريمة ذبـ.ـح.. تفاصيل صادمة في مقتـ.ـل أم ونجلها بكفر الشيخ
رئيس «تضامن النواب» تكشف أهم الملفات المطروحة على أجندة اللجنة الفترة المقبلة
أخبار العالم

قدّم استقالته .. فضيحة تلحق بوزير فرنسي وابنته بعد الكشف عن مراسلات مع «إبستين»

جاك لانج، وزير الثقافة الفرنسي السابق
محمد على

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس السبت أن جاك لانج، وزير الثقافة الفرنسي السابق، قد استقال من منصبه كرئيس لمعهد العالم العربي، وذلك بعد الكشف عن اتصالاته السابقة مع جيفري إبستين وإطلاق تحقيق مالي .

في وقت سابق من أمس السبت، فتح مكتب المدعي المالي الفرنسي تحقيقاً مع جاك لانج وابنته كارولين للاشتباه في تورطهما في "غسيل أموال وتهرب ضريبي".

تزايدت الدعوات لاستقالة لانج منذ أن كشفت الملفات التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية في 30 يناير عن وجود مراسلات بين إبستين ولانج بين عامي 2012 و2019، عندما انتحر الممول والمجرم الجنسي بستين  في السجن.

ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية، بما في ذلك صحف لوموند ولو فيجارو وميديا ​​بارت، أن التحقيق الأولي قد تم فتحه بعد أن كشفت الوثائق الأمريكية عن سنوات من المراسلات والروابط المالية بين لانج وإبستين.

أكد المكتب إجراء التحقيق لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.

تم استدعاء جاك لانج للمثول أمام وزارة الخارجية يوم الأحد، وهي الجهة المشرفة على معهد العالم العربي، وهو مؤسسة ثقافية وبحثية فرنسية تعمل على تعزيز فهم العالم العربي.

 

نفى لانج ارتكاب أي مخالفات وسط التحقيق

قال لانج: "إن الاتهامات الموجهة نحوي لا أساس لها من الصحة، وسأثبت ذلك، بغض النظر عن تقارير وسائل الإعلام ".

 

ورود اسم لانج 600  مرة

ورد اسم لانج أكثر من 600 مرة في ملفات إبستين، وفقًا لمراجعة أجرتها رويترز. 

يوم الاثنين، استقالت الإبنة كارولين لانج، من منصب المديرة التنفيذية الإعلامية، و كرئيسة لاتحاد الإنتاج المستقل في فرنسا بعد الكشف عن صلاتها بإبستين.

صرح محامي جاك لانج لقناة BFM TV بأنه "سيثبت أنه غير متورط في أي سوء ممارسة أو جريمة جنائية".

 أدى تسريب الملفات إلى زيادة التدقيق في علاقات إبستين العالمية مع شخصيات عامة حول العالم من بينهم البريطاني الأمير السابق أندرو  - الشقيق الأصغر للملك البريطاني  تشارلز - وبيتر ماندلسون، السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة، وولية العهد النرويجي الأميرة ميت ماريت .

عالم وزير الخارجية الفرنسي إبستين وزارة الخارجية الفرنسية جاك لانج وابنته كارولين المجرم الجنسي جريمة جنائية

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 6 فبراير 2026

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026

الأرصاد

لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن موعد الذروة وتحذر من الأتربة

موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

طقس الأثنين

اعتبارا من الاثنين| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً

Oppo Find N6

موعد إطلاق Oppo Find N6 ينكشف رسميًا .. هاتف قابل للطي بعد رأس السنة الصينية

هينيسي فيلوسيرابتور

250 نسخة فقط.. هينيسي تقدم وحش فيلوسيرابتور لهذه المناسبة | صور

1xBet

بعد حظر روبلوكس.. التجهيز لحجب أشهر تطبيقات المراهنات| ما هو 1xBet؟

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

وائل عوني

حميد الشاعري يختتم موسم مزيكا صالونات بتعاون موسيقي مفاجئ مع ليجي سي

حميد الشاعري

بتسمري رغم الكريمات.. اعرفي أسباب زيادة إنتاج الميلانين

ميلانين

بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة

هند صبري ومها نصار

دولة التلاوة

الحلقة قبل الأخيرة.. المتسابقون يفتتحون المنافسة بأنشودة "قمر سيدنا النبي"

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

