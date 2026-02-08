قدّم استقالته .. فضيحة تلحق بوزير فرنسي وابنته بعد الكشف عن مراسلات مع «إبستين»

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس السبت أن جاك لانج، وزير الثقافة الفرنسي السابق، قد استقال من منصبه كرئيس لمعهد العالم العربي، وذلك بعد الكشف عن اتصالاته السابقة مع جيفري إبستين وإطلاق تحقيق مالي .

في وقت سابق من أمس السبت، فتح مكتب المدعي المالي الفرنسي تحقيقاً مع جاك لانج وابنته كارولين للاشتباه في تورطهما في "غسيل أموال وتهرب ضريبي".

تزايدت الدعوات لاستقالة لانج منذ أن كشفت الملفات التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية في 30 يناير عن وجود مراسلات بين إبستين ولانج بين عامي 2012 و2019، عندما انتحر الممول والمجرم الجنسي بستين في السجن.

ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية، بما في ذلك صحف لوموند ولو فيجارو وميديا ​​بارت، أن التحقيق الأولي قد تم فتحه بعد أن كشفت الوثائق الأمريكية عن سنوات من المراسلات والروابط المالية بين لانج وإبستين.

أكد المكتب إجراء التحقيق لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.

تم استدعاء جاك لانج للمثول أمام وزارة الخارجية يوم الأحد، وهي الجهة المشرفة على معهد العالم العربي، وهو مؤسسة ثقافية وبحثية فرنسية تعمل على تعزيز فهم العالم العربي.

نفى لانج ارتكاب أي مخالفات وسط التحقيق

قال لانج: "إن الاتهامات الموجهة نحوي لا أساس لها من الصحة، وسأثبت ذلك، بغض النظر عن تقارير وسائل الإعلام ".

ورود اسم لانج 600 مرة

ورد اسم لانج أكثر من 600 مرة في ملفات إبستين، وفقًا لمراجعة أجرتها رويترز.

يوم الاثنين، استقالت الإبنة كارولين لانج، من منصب المديرة التنفيذية الإعلامية، و كرئيسة لاتحاد الإنتاج المستقل في فرنسا بعد الكشف عن صلاتها بإبستين.

صرح محامي جاك لانج لقناة BFM TV بأنه "سيثبت أنه غير متورط في أي سوء ممارسة أو جريمة جنائية".

أدى تسريب الملفات إلى زيادة التدقيق في علاقات إبستين العالمية مع شخصيات عامة حول العالم من بينهم البريطاني الأمير السابق أندرو - الشقيق الأصغر للملك البريطاني تشارلز - وبيتر ماندلسون، السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة، وولية العهد النرويجي الأميرة ميت ماريت .