تحوّلات غير مُتوقعة.. إبراهيم السمان يُفاجئ الجمهور بدور مختلف في «أب ولكن» مع محمد فراج

يواصل الفنان إبراهيم السمان حضوره القوي في السباق الرمضاني، من خلال مشاركته هذا العام في مسلسل «أب ولكن»، الذي يجمعه بالفنان محمد فراج في تجربة درامية مختلفة تحمل الكثير من المفاجآت، وتناقش قضية اجتماعية مهمة، وهي قانون الرؤية وحق الأب في رؤية أبنائه.

ويقدم السمان خلال العمل شخصية جديدة كليًا عليه، حيث يجسد دور صديق البطل الذي يؤديه محمد فراج، وتبدأ العلاقة بينهما في إطار من الصداقة القوية والمساندة المتبادلة، ويكون حاضرًا معه خطوة بخطوة طوال تطور الأحداث. إلا أن المسار الدرامي لا يسير في اتجاه تقليدي، إذ تشهد الشخصية تحولات حادة تغيّر مجرى الأحداث بشكل مفاجئ وغير متوقع، وتُعد من الشخصيات المركبة داخل العمل لما تحمله من تفاصيل معقدة وصراعات داخلية عميقة.

ويشارك إبراهيم السمان في مسلسل «أب ولكن» إلى جانب نخبة من الفنانين، من بينهم محمد فراج، وهاجر أحمد، وركين سعد، وأحمد كشك، وإسلام جمال، وبسمة داوود، وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين. المسلسل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وكان إبراهيم السمان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «الحلانجي»، إلى جانب مجموعة من الفنانين، من بينهم محمد رجب، وإيتن عامر، وعبير صبري، وعدد آخر من الفنانين.