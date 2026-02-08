رجل أعمال مُقرّب من «ترامب» يشارك في عملية ترحيل سرية لأسرى فلسطينيين إلى تل أبيب | تفاصيل

كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن واقعة خطيرة، تم فيها استخدام طائرة خاصة مملوكة لرجل أعمال مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنقل معتقلين فلسطينيين إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

استئجار طائرة كجزء من عملية ترحيل سرية تديرها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية

وبحسب الصحيفة، تم استئجار الطائرة — المملوكة لمطور العقارات في فلوريدا، جيل ديزر — كجزء من عملية ترحيل سرية تديرها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).

وذكرت الصحيفة أن عائلة ديزر تربطها علاقات تجارية ممتدة مع ترامب، وقد تبرعت بمبالغ كبيرة لحملاته السياسية.

ونقلت الطائرة فلسطينيين مرتين من أريزونا إلى تل أبيب. وفي كل مرة، كانت الرحلات تقل رجالاً فلسطينيين محتجزين لدى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية من مركز ترحيل في فينيكس إلى تل أبيب، حيث نقلتهم القوات الإسرائيلية لاحقاً، وأطلق سراحهم عند نقطة تفتيش عسكرية في الضفة الغربية المحتلة.

تكلفة كل رحلة بين 400 ألف و500 ألف دولار

وتقدر تكلفة كل رحلة بما يتراوح بين 400 ألف دولار و500 ألف دولار.

وصفت شهادات الشهود وصول المحتجزين بأنها جرت في أحوال مزرية، حيث ارتدوا ملابس السجن، وحملوا أغراضهم في أكياس بلاستيكية.

وذكر الشهود أن الأسرى الفلسطينيين المرحلين من أمريكا إلى تل أبيب وصلوا وهم لا يرتدون سترات أو معاطف، بينما كان الطقس بارداً وعاصفاً.

وتابع الشهود: «لقد مكثوا في مكان انتظار لمدة ساعتين، قمنا خلالها بإطعامهم، ثم اتصلوا بعائلاتهم، الذين إما جاؤوا لاصطحابهم أو رتبوا لهم وسيلة انتقال».