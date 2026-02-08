قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 8 فبراير 2026
مدارس محافظة القاهرة تخصص أول حصة بالترم الثاني للحديث عن "تضحيات الشرطة"
رياح وأتربة.. الأرصاد تحذر من تقلبات وعدم استقرار في حالة الطقس
مأساة العصافرة| شاهد على حادث الأم ونجلها: الطفل سقط من الدور الثامن.. وعندما اكتشفت الأم وفاته ألقت بنفسها
تشكيل الزمالك المُتوقع أمام زيسكو يونايتد في الكونفدرالية
وسط الثلوج.. اليابانيون يُدلون بأصواتهم في انتخابات صعبة لرئيسة الوزراء
الزمالك يُواجه زيسكو في الكونفدرالية .. اليوم
«الغندور» يكشف: إعلان رسمي عن عودة موسيماني للتدريب خلال 48 ساعة
مأساة العصافرة .. سقوط طفل من الطابق الثامن يدفع والدته للانتحــ.ـار حزنًا بالإسكندرية
أبراج تُعلن ارتباطها في عيد الحب .. يا ترى برجك منهم؟
من الحبس حتى الإعدام .. تفاصيل عقوبة البلطجة أو التلويح بالعنف وفقًا للقانون
تحقيقات وملفات

مأساة العصافرة| شاهد على حادث الأم ونجلها: الطفل سقط من الدور الثامن.. وعندما اكتشفت الأم وفاته ألقت بنفسها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رنا أشرف

خيّم الحزن والذهول على منطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية، عقب حادث مأساوي أودى بحياة طفل ووالدته، بعدما سقط الطفل من شرفة شقته بالطابق الثامن، ولحقت به والدته في مشهد إنساني مؤلم هز قلوب الأهالي.

جار الضحية يكشف: مشهد مأساوي في العصافرة.. طفل مات والأم لحقت بيه من الدور الثامن

قال رمضان رزق، جار الضحية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن منطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية شهدت، مساء أمس، حادثًا مأساويًا هز الأهالي.

وأوضح رمضان أن الواقعة بدأت عندما كان طفل صغير يقف أمام شباك الشقة بالطابق الثامن، يتابع حركة الشارع كعادته، إلا أنه اختل توازنه بشكل مفاجئ، وسقط من النافذة، ليلقى مصرعه في الحال قبل وصوله إلى المستشفى.

وأشار رمضان رزق إلى أن الطفل توفي قبل أن يصل إلى مستشفى المبرة بالعصافرة، فيما سادت حالة من الذهول والحزن الشديد بين سكان المنطقة عقب الحادث.
 

وأضاف جار الضحية أن والدة الطفل، فور علمها بسقوط نجلها، هرعت مسرعة إلى السلم في محاولة للحاق به، إلا أنها لم تتمكن من إنقاذه، حيث أخبروها في المستشفى فور وصولها أنه توفي متأثرًا بإصاباته البالغة.

رمضان رزق: الأم مستحملتش الصدمة ورمت نفسها وراه

وتابع أن الأم عادت مرة أخرى إلى العقار، وبعد دخولها الشارع وصعودها إلى الشقة بالطابق الثامن، أقدمت على إلقاء نفسها من نفس المكان الذي سقط منه نجلها، وذلك أثر صدمة شديدة لتلقى مصرعها هي الأخرى في مشهد صادم للأهالي.

وأضاف إلى أن والد الطفل مسجون على ذمة قضايا شيكات، وأن الأم كانت تعمل للإنفاق على أسرتها.

وكشف رمضان أن الأسرة سبق وأن فقدت نجلًا آخر منذ فترة، كان يبلغ من العمر نحو 14 عامًا، ما ضاعف من حجم المأساة التي تعرضت لها الأم.

واختتم جار الضحية تصريحاته بمناشدة جميع الأمهات بضرورة الانتباه لأطفالهن، خاصة الصغار، وعدم تركهم بمفردهم أمام النوافذ أو في أماكن مرتفعة، مؤكدًا أن ما حدث واقعة حقيقية بنسبة 100% ووقع بالفعل داخل الشارع محل سكنه، مطالبًا بعدم تداول معلومات غير دقيقة حول الحادث.

منطقة العصافرة سقوط أم ونجلها من الدور الثامن صدمة أم على موت نجلها سقوط أم ونجلها من الشرفة الإسكندرية

