أنا بنت بشتغل بكل احترام.. تفاصيل أزمة المطربة دنيا الألفي بأحد الأفراح
قبل قمة الليلة.. أرقام لا تُنسى لـ محمد صلاح ضد مانشستر سيتي
ملعب العقدة والضغوط.. ماذا ينتظر ريال مدريد في ميستايا أمام فالنسيا فى الدوري الإسباني؟
اليوم .. انتهاء الميركاتو الشتوي في الدوري المصري
احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد
ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة في حالة الطقس الأيام المقبلة
مستقبل محمد صلاح مع ليفربول يفتح الباب لسيناريو سعودي كبير
حرارة فبراير تعيد سيناريو 2010.. العظمى تلامس 30 درجة وتحذيرات من تخفيف الملابس
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه
الكويت تُدين استهداف منشآت مدنية وقوافل إغاثة في ولايتي شمال وجنوب كردفان بالسودان
تحرك الدفعة الخامسة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
مواجهة إفريقية مرتقبة للزمالك أمام زيسكو الزامبي.. الموعد والقنوات الناقلة
خالد عبدالغفار: الإنفاق تجاوز تريليون جنيه على الصحة خلال 12 عامًا

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
عبدالصمد ماهر

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في ندوة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من برنامج «الدبلوماسية الشبابية» بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و160 شابًا من المشاركين في البرنامج.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الاستثمار في الشباب والصحة والتعليم هو الطريق الحقيقي لبناء مستقبل مصر، مشيدًا ببرنامج الدبلوماسية الشبابية كنموذج رائد في إعداد جيل قادر على تمثيل الدولة بكفاءة وتميز في المحافل الإقليمية والدولية.

استعرض الوزير الإنجازات الكبرى في القطاع الصحي، حيث ارتفعت موازنة القطاع من 42.4 مليار جنيه عام 2014 إلى 406.47 مليار جنيه عام 2025، بإجمالي إنفاق تجاوز تريليون جنيه خلال 12 عامًا، شمل تطوير البنية التحتية، توفير الأجهزة الطبية الحديثة، وتنفيذ 15 مبادرة رئاسية قدمت أكثر من 270 مليون خدمة صحية.

وتناول نجاح مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بإجراء 3.8 مليون عملية جراحية، وتقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة لـ23.46 مليون مواطن، إلى جانب توسع منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل أكثر من 12 مليون مواطن في مراحلها المتقدمة.

وأشار إلى إعلان خلو مصر من فيروس سي، الملاريا، شلل الأطفال، والحصبة الألمانية، لتصبح التجربة المصرية نموذجًا عالميًا يُحتذى به، مع انخفاض معدل الإنجاب إلى 2.4 مولود لكل سيدة، واستمرار الجهود لمواجهة التحدي السكاني.

إرسال القوافل الطبية إلى دول أفريقيا

كما أبرز دور الدبلوماسية الصحية المصرية في تدريب الكوادر الطبية الدولية، إرسال القوافل الطبية إلى دول أفريقيا، وتقديم الدعم الطبي والإنساني المكثف للأشقاء الفلسطينيين.

وفي ختام الندوة، أجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع الشباب الذين أشادوا بتطور المنظومة الصحية وطرحوا أسئلة متنوعة حول الصحة والتعليم والتنمية البشرية.

من جانبه، تقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار على مشاركته القيمة، مؤكدًا أن البرنامج يعتمد على نقل خبرات القيادات لصقل جيل شبابي واعد يمثل مصر بفخر على الساحتين الإقليمية والدولية.

رئيس الوزراء وزير الصحة الدبلوماسية الشبابية أشرف صبحي وزير الشباب التعليم معدل الإنجاب التحدي السكاني الكوادر الطبية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

