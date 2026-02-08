الرئيس الجزائري: علاقتنا مع مصر تمتد لـ70 عامًا وكل ما يمسها يمسنا

أشاد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والجزائر .. قائلا : "إن علاقاتنا مع الشقيقة مصر تمتد لقرابة 70 سنة من التكامل وكل ما يمسها يمسنا".

جاء خلال اللقاء الدوري الذي عقده الرئيس تبون الليلة الماضية مع ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية والذي بثته القنوات التلفزيونية والإذاعية ، حيث تطرق خلاله إلى العلاقات التي تجمع الجزائر بالعديد من دول الجوار ودول أخرى شقيقة وصديقة.

وأعرب الرئيس الجزائري عن رغبة بلاده المتواصلة في أن تكون دائما قوة استقرار في ظل العلاقات الطيبة التي تجمعها مع دول الجوار.

وعن العلاقات الجزائرية الموريتانية .. قال تبون:"إن جوارنا مع موريتانيا أخوي وهي بلد نحاول مساعدته قدر المستطاع مثل ما هو حاصل ، على سبيل المثال ، في مجال الصحة والتعليم".. مضيفا : "إن العلاقات التي تربطنا مع الدول غير مشروطة وأن موريتانيا حرة في علاقاتها".

وفيما يتعلق بدول الساحل..تطرق الرئيس الجزائري إلى العلاقات مع النيجر ، قائلا : "إنه يكن كل الاحترام لرئيسها الحالي السيد عبدالرحمن تياني".. معلنا عن توجيه دعوة له لزيارة الجزائر.

وبخصوص مالي.. قال تبون : "إن تاريخنا مشترك".. محذرا بالمقابل من أولئك الذين يأتون الى هذا البلد "للتسليح والإغراء وأخذ الممتلكات".

ووصف الرئيس الجزائري علاقات بلاده مع بوركينافاسو بالطيبة..مؤكدا استعداد الجزائر "للدفع قدما" بهذه العلاقات.

وعن سؤال حول الجارة ليبيا .. نوه تبون بالتاريخ المشترك للبلدين في محاربة الاستعمار..مؤكدا أن كل ما يمس هذا البلد يمس الجزائر.

ونوه بالدور الذي تلعبه آلية دول الجوار الثلاثية (الجزائر ، مصر ، تونس) والاجتماعات الدورية لوزراء خارجيتها بشأن الوضع في ليبيا..مشددا في الوقت ذاته على ضرورة السماح لليبيين بتقرير مستقبل بلدهم واختيار من يمثلهم.. مبرزا أهمية الانتخابات التشريعية في هذا المسار كما أكدت عليه منظمة الأمم المتحدة.

وأشاد تبون بالعلاقات بين الجزائر وكل من الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر..قائلا : "إنها أكثر من أخوية وأن كل ما يمس المملكة العربية السعودية يمس الجزائر".