تفاصيل فشل المفاوضات بين كهربا والاتحاد السكندري

واجه محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي السابق صعوبة في اتمام الاتفاق مع الاتحاد السكندري للانضمام للفريق خلال الميركاتو الشتوى الذي ينتهى منتصف الليل اليوم الأحد.

طلب كهربا الحصول على 50 ألف جنيه عن كل هدف يسجله في مشواره مع الاتحاد خلال الموسم الحلي بجانب مكافآت خاصة عند الفوز بالمباريات.

وحدد كهربا راتب 3 ملايين جنيه خلال النصف موسم المتبقي على أن يزيد لـ 6 ملايين في الموسم القادم بجانب الحصول على جميع البدلات والإقامة.

ورفض نادي الاتحاد كافة مطالب اللاعب بشأن عقده وعرضوا أن يكون العقد قائمة على نظام المكافآت في حال تسجيله للأهداف أو الصناعة بجانب مكافآت الفوز.

على أن يتم تفعيل عقد بمقابل مادي في الموسم القادم حال عدم افتعال اللاعب لأي أزمة خلال الموسم الجاري.