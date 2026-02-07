كهربا يعود للدوري المصري.. فرصة أخيرة أم محطة عابرة؟

بات محمود عبد المنعم " كهربا " لاعب الأهلي والزمالك السابق على أعتاب خوض تجربة جديدة داخل الدوري المصري الممتاز بعد أن دخل نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات متقدمة لضمه خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية في خطوة قد تعيد اللاعب إلى الواجهة المحلية من جديد بعد سلسلة من التجارب الخارجية غير المكتملة.

وأكد محمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري، وجود تحركات جادة للتعاقد مع كهربا، مشيرًا إلى أن الملف وصل إلى مرحلة متقدمة والساعات المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للصفقة خاصة مع اقتراب غلق باب القيد الشتوي في مصر المقرر له مساء غد الأحد 8 فبراير.

جاءت تصريحات رئيس زعيم الثغر عقب فوز فريقه على طلائع الجيش بهدف دون رد في الجولة السابعة عشرة من الدوري وهو الانتصار الذي منح الفريق دفعة معنوية كبيرة لا سيما أنه الفوز الثاني على التوالي لأول مرة هذا الموسم بعد التغلب في الجولة الماضية على حرس الحدود بثنائية نظيفة ما عزز من طموحات الإدارة في تدعيم الصفوف بعناصر قادرة على إحداث الفارق.

مفاوضات في الأمتار الأخيرة

وأوضح سلامة في تصريحات تليفزيونية أن إدارة الاتحاد فضّلت تأجيل الحسم في صفقة كهربا إلى ما بعد مواجهة طلائع الجيش احترامًا لحالة التركيز داخل الفريق مؤكدًا أن اللاعب يمثل إضافة قوية فنيًا وخبراتيًا وأن اجتماعًا مرتقبًا سيُعقد مع اللاعب من أجل الاتفاق على التفاصيل النهائية حال التوصل لصيغة مرضية للطرفين.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الصورة ستتضح بشكل كامل خلال 48 ساعة في ظل القناعة بإمكانات اللاعب وقدرته على تقديم الإضافة المطلوبة في المرحلة المقبلة خاصة مع احتياج الفريق لعناصر هجومية تمتلك الحل الفردي والخبرة في التعامل مع الضغوط.

تجربة كويتية قصيرة

كان كهربا قد خاض تجربة قصيرة مع نادي القادسية الكويتي في بداية الموسم الجاري بعقد يمتد لموسم واحد بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد الليبي ونجح في ترك بصمة سريعة حيث سجل هدفين في أول ثلاث مباريات قبل أن تتوقف التجربة فجأة ويعلن الطرفان إنهاء التعاقد بالتراضي بسبب أزمات مالية وعدم انتظام المستحقات.

بداية المسيرة .. من إنبي إلى أوروبا

وبعيدًا عن كواليس الصفقة المرتقبة تبقى مسيرة محمود كهربا واحدة من أكثر المسيرات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال العقد الأخير لما حملته من تنقلات متكررة ونجاحات لافتة وأزمات متلاحقة.

بدأ كهربا مشواره الكروي في صفوف نادي إنبي حيث لفت الأنظار بموهبته المبكرة لينتقل بعدها إلى الاحتراف الأوروبي عبر بوابة سويسرا من خلال تجربتي لوزيرن وجراسهوبرز على سبيل الإعارة قبل أن يعود إلى مصر مجددًا بحثًا عن الاستقرار الفني.

محطة الزمالك وبداية النجومية

في أغسطس 2015 انضم كهربا إلى نادي الزمالك وهناك عاش واحدة من أبرز فتراته الكروية حيث شارك مع الفريق الأبيض في 68 مباراة سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 19 هدفًا وأسهم بقوة في تتويج الزمالك بلقب الدوري الممتاز موسم 2014-2015 وكأس مصر مرتين إضافة إلى التتويج التاريخي بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتخللت مسيرته مع الزمالك تجربة إعارة ناجحة إلى نادي الاتحاد السعودي استمرت موسمين بين عامي 2016 و2018 شارك خلالها في 53 مباراة سجل 24 هدفًا وصنع 9 أهداف ليصبح أحد أبرز نجوم الفريق في تلك الفترة.

لعنة الاحتراف البرتغالي

بعد رحيله عن الزمالك انتقل كهربا إلى نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي إلا أن التجربة لم تسر كما كان مخططًا لها حيث شارك في خمس مباريات فقط سجل خلالها هدفًا وحيدًا لتكون واحدة من أقصر وأصعب محطاته الاحترافية.

الأهلي .. المجد والجدل

وفي ديسمبر 2019 تعاقد النادي الأهلي مع كهربا في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف ليبدأ فصلًا جديدًا من مسيرته اتسم بالنجاحات داخل الملعب مقابل أزمات متكررة خارجه.

وخاض كهربا مع الأهلي 116 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 41 هدفًا وصنع 11 هدفًا وأسهم في حصد العديد من البطولات المحلية والقارية قبل أن تتوتر علاقته بالجهاز الفني ويرحل عن القلعة الحمراء مطلع عام 2025 بعد خلافات حادة مع المدير الفني السابق مارسيل كولر.

محطات عربية سريعة

وعقب الرحيل عن الأهلي انتقل كهربا إلى الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر قبل أن يودع الفريق سريعًا ويتجه بعدها إلى القادسية الكويتي في تجربة لم تكتمل أيضًا ليبقى اللاعب بلا نادٍ مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

هل تكون الإسكندرية بداية جديدة؟

ويبقى السؤال المطروح حاليًا .. هل تنجح إدارة الاتحاد السكندري في إغلاق الصفقة ومنح كهربا فرصة جديدة لإعادة اكتشاف نفسه داخل الملاعب المصرية؟