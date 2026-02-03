بعد انتقال دونجا للدوري السعودي .. كهربا على رأس الهدافين المصريين بالمملكة

أعلن نادي النجمة السعودي ضم نبيل عماد دونجا نجم الزمالك في صفقة وصلت قيمتها لنحو مليون دولار خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

يصبح نبيل عماد دونجا المصري الثالث في الدوري السعودي حاليا رفقة أحمد حجازي مدافع نادي نيوم وأحمد حسن كوكا مهاجم التعاون.

ويتصدر كهربا قائمة هدافين المصريين في الدوري السعودي برصيد 20 هدفا سجلها خلال فترته مع الاتحاد.

خلفه مصطفى فتحي وعماد متعب وأحمد حجازي برصيد 10 أهداف وشيكابالا ومحمد شريف في المركز الخامس والسادس برصيد 9 أهداف.

الزمالك يشكر دونجا

وجه نادي الزمالك الشكر لنبيل عماد دونجا لاعب الفريق على الفترة الماضية مع الفريق، بعد انتقاله رسميًا لنادي النجمة السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" شكرًا نبيل عماد دونجا على كل ما قدمته للنادي".

أرقام دونجا مع الزمالك

-انضم نبيل عماد دونجا للزمالك قادما من نادي بيراميدز في سبتمبر 2022 .

-لعب دونجا مع الزمالك 121 مباراة حيث سجل 6 أهداف وصنع 6 .

-توج دونجا ب3 ألقاب مع الزمالك وهم الكونفيدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي وكأس مصر.