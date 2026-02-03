أرقام نبيل عماد دونجا مع الزمالك بعد رحيله للنجمة السعودي

وجه نادي الزمالك الشكر لنبيل عماد دونجا لاعب الفريق على الفترة الماضية مع الفريق، بعد انتقاله رسميًا لنادي النجمة السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" شكرًا نبيل عماد دونجا على كل ما قدمته للنادي".

أرقام دونجا مع الزمالك

-انضم نبيل عماد دونجا للزمالك قادما من نادي بيراميدز في سبتمبر 2022 .

-لعب دونجا مع الزمالك 121 مباراة حيث سجل 6 أهداف وصنع 6 .

-توج دونجا ب3 ألقاب مع الزمالك وهم الكونفيدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي وكأس مصر.

أعلن نادي النجمة بشكل رسمي التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع دونجا على عقود الانتقال لنادي النجمة السعودي لمدة موسم ونصف، ووافق الزمالك على بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لنادي النجمة مقابل الحصول على مليون دولار .