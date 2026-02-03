قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
أرقام نبيل عماد دونجا مع الزمالك بعد رحيله للنجمة السعودي

عبدالله هشام

وجه نادي الزمالك الشكر لنبيل عماد دونجا لاعب الفريق على الفترة الماضية مع الفريق، بعد انتقاله رسميًا لنادي النجمة السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" شكرًا نبيل عماد دونجا على كل ما قدمته للنادي".

أرقام دونجا مع الزمالك 

-انضم نبيل عماد دونجا للزمالك قادما من نادي بيراميدز في سبتمبر 2022 .

-لعب دونجا مع الزمالك 121 مباراة حيث سجل 6 أهداف وصنع 6 .

-توج دونجا ب3 ألقاب مع الزمالك وهم الكونفيدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي وكأس مصر.

أعلن نادي النجمة بشكل رسمي التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع دونجا على عقود الانتقال لنادي النجمة السعودي لمدة موسم ونصف، ووافق الزمالك على بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لنادي النجمة مقابل الحصول على مليون دولار .

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

كهربا

اتحبست عشان مستحقاتي.. كهربا يكشف تفاصيل صادمة عن أزمته في الكويت

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

أتوبيس

هيئة النقل العام بالقاهرة تنهى استعداداتها لشهر رمضان الكريم.. تفاصيل

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط: إزالة 5 حالات تعدٍ خلال المرحلة الأولى من الموجة 28

الذكاء الاصطناعي شريك أصيل في تطوير العلوم الإنسانية وبناء الوعي المعاصر

رئيس جامعة بورسعيد يفتتح المؤتمر العلمي الدولي الأول للذكاء الاصطناعي

محافظ الشرقية يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بمنيا القمح بتخفيضات 30 ٪

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

خريطة ألوان شتاء 2026.. 5 اختيارات تريندي لإطلالة مميزة كل يوم

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

