رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

6 ملايين زائر.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يحقق إقبالًا غير مسبوق قبل ختامه

إسراء صبري

أعلن الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن عدد زوار المعرض بلغ نحو 6 ملايين زائر قبل اليوم الأخير، معتبرًا أن هذا الرقم يعكس حجم الجهد الذي بذلته جميع الجهات المنظمة، ويؤكد في الوقت ذاته وعي الجمهور المصري بقيمة الكتاب ودوره الثقافي.

وأوضح مجاهد، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الإقبال الجماهيري الكبير يُعد دليلًا واضحًا على نجاح الدورة الحالية من المعرض، سواء على مستوى التنظيم أو تنوع وجودة البرامج الثقافية المقدمة، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تمثل تتويجا لعمل متواصل استمر على مدار فترة الإعداد والتنفيذ.

وأكد أن ما تحقق هذا العام يعكس المكانة المحورية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره أحد أكبر المعارض الثقافية في العالم العربي، ومنصة رئيسية لنشر المعرفة وتعزيز العلاقة بين المواطن والكتاب.

ولفت إلى أن إدارة المعرض استعدت بشكل كامل لليوم الختامي من خلال تكثيف الخدمات اللوجستية وتيسير حركة دخول وخروج الزائرين، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب العالم العربي البرامج الثقافية

محافظ الشرقية يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بمنيا القمح بتخفيضات 30 ٪

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

خريطة ألوان شتاء 2026.. 5 اختيارات تريندي لإطلالة مميزة كل يوم

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

