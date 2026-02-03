6 ملايين زائر.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يحقق إقبالًا غير مسبوق قبل ختامه

أعلن الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن عدد زوار المعرض بلغ نحو 6 ملايين زائر قبل اليوم الأخير، معتبرًا أن هذا الرقم يعكس حجم الجهد الذي بذلته جميع الجهات المنظمة، ويؤكد في الوقت ذاته وعي الجمهور المصري بقيمة الكتاب ودوره الثقافي.

وأوضح مجاهد، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الإقبال الجماهيري الكبير يُعد دليلًا واضحًا على نجاح الدورة الحالية من المعرض، سواء على مستوى التنظيم أو تنوع وجودة البرامج الثقافية المقدمة، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تمثل تتويجا لعمل متواصل استمر على مدار فترة الإعداد والتنفيذ.

وأكد أن ما تحقق هذا العام يعكس المكانة المحورية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره أحد أكبر المعارض الثقافية في العالم العربي، ومنصة رئيسية لنشر المعرفة وتعزيز العلاقة بين المواطن والكتاب.

ولفت إلى أن إدارة المعرض استعدت بشكل كامل لليوم الختامي من خلال تكثيف الخدمات اللوجستية وتيسير حركة دخول وخروج الزائرين، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.