إعلامي عُماني: ندمت أنني لم أزر مصر من قبل.. والشعب المصري يستقبل ضيوفه بابتسامة

قال جلال الخويطري، المخرج والإعلامي بوزارة الإعلام العُمانية، إن زيارته الحالية إلى مصر تُعد الأولى له، معربًا عن سعادته الكبيرة بهذه التجربة، ومؤكدًا أنه ندم لعدم زيارته لمصر في وقت سابق، لما وجده من حفاوة استقبال ودفء إنساني ترك لديه ذكريات لا تُنسى.

جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث عبّر الخويطري عن إعجابه الشديد بالأجواء الثقافية والتنظيمية للمعرض، وما شهده من إقبال جماهيري واسع وتنوع كبير في الإصدارات.

الشعب المصري.. ابتسامة دائمة وحفاوة لا تُنسى

وأوضح الخويطري خلال صباح الخير يا مصر أن كل من زار مصر يدرك سريعًا طبيعة الشعب المصري، قائلًا: «الشعب المصري دايمًا في وشه ابتسامة، وبيعرف يستقبل الضيف بطريقة جميلة».

وأضاف أن تعامله مع المصريين خلال زيارته ترك لديه ذكريات إنسانية طيبة، مؤكدًا أن مصر بلد لا تحتاج إلى مجاملة أو حديث منمق، فمجرد زيارتها كفيلة بصناعة ذكريات جميلة لدى أي زائر.

جولات في وسط البلد وممشى أهل مصر

وأشار الإعلامي العُماني إلى أنه حرص خلال زيارته على القيام بعدد من الجولات السياحية والترفيهية، حيث زار ممشى أهل مصر ومنطقة وسط البلد، لافتًا إلى أن هذه الأماكن عكست روح القاهرة وتاريخها وحيويتها.

وأكد أن زيارته المقبلة ستكون مختلفة، قائلاً: «المرة الجاية هفرّغ نفسي تمامًا لمصر».

معرض القاهرة الدولي للكتاب.. انبهار بالتنوع والزخم الثقافي

وعن مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب، عبّر الخويطري عن انبهاره بحجم الزخم الثقافي الكبير داخل المعرض، مشيرًا إلى وجود تنوع واسع في الكتب والمحتوى، واهتمام الزائرين بالبحث عن عناوين وموضوعات محددة.

وأكد أن المعرض يشهد إقبالًا كثيفًا من مختلف الجنسيات، ومن بينهم عدد كبير من الزائرين من سلطنة عُمان، ما يعكس المكانة الإقليمية والدولية للمعرض.

هدايا ولقاءات إعلامية وشعور بالراحة النفسية

وأضاف الخويطري أن الوفد العُماني تلقى هدايا تذكارية من داخل المعرض،مشيراً إلى أنه شعر براحة نفسية كبيرة، واغتنم وجوده في مصر لإجراء عدد من اللقاءات الإعلامية، مؤكدًا أن الأجواء العامة في المعرض ساعدته على التفاعل والانفتاح والتواصل مع صناع الثقافة والإعلام.