تواصل فعاليات الدورة الـ 27 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية

قالت ريهام فيكتور، مراسلة "إكسترا نيوز"، إن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته السابعة لعام 2026، تستمر بمشاركة كثيفة من الزوار منذ الساعات الأولى، رغم قرب انتهاء أيام المعرض، وتعد الفئة الشبابية والأطفال الأكثر حضورًا، فيما يشهد المعرض تفاعلًا واسعًا من مختلف الجنسيات حول العالم.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنه يشارك في المعرض 1457 دار نشر من 83 دولة، موزعة على ستة أجنحة تشمل الكتب المصرية والعربية في العلوم الإنسانية والأدب والتاريخ، بالإضافة إلى الأجنحة الخاصة بالوزارات والسفارات، والكتب الدينية، وجناح الطفل الذي يقدم أنشطة ترفيهية وثقافية لتعزيز التبادل الثقافي منذ الصغر.

وتابعت أنه يشمل المعرض جناحًا خاصًا بالكتب النادرة والمخفضة لجذب الشباب، مع تأكيد الإجراءات الأمنية والطبية لضمان سلامة الزوار.