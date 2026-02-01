منتخب مصر يرد على شائعات حرمان إمام عاشور من المونديال بسبب الأهلي

نفى الناقد الرياضي محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، ما تردد عن تهديد لاعب الأهلي إمام عاشور بالحرمان من الانضمام لقائمة الفراعنة المشاركة في كأس العالم 2026 في حال عدم تسوية أزمته مع النادي.

ونشر مراد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورا للإعلامي إسلام صادق الذي أكد تلقي إمام عاشور تهديدًا من أحد أفراد جهاز المنتخب الوطني بعدم التواجد في كأس العالم إذا لم ينهِ أزمته مع الأهلي وهو أحد الأسباب الرئيسية لانتظام اللاعب في التدريبات منفردًا.

وعلق مراد على هذا المنشور، قائلًا: «معلومة غلط 100%»، لينفي ما تردد بشأن هذه المعلومة التي تم تداولها خلال الساعات الماضية.

أزمة إمام عاشور

كان إمام عاشور، تخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا، لمواجهة يانج أفريكانز، في دوري أبطال إفريقيا، دون إبلاغ النادي الذي حاول التواصل معه هاتفيًا لكن دون جدوى، ما دفع الإدارة لتغريمه مليون ونصف المليون جنيه، مع الإيقاف والتدرب منفردًا لمدة أسبوعين.