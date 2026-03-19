مفتي الجمهورية : عيد الفطر يعني اكتمال نعمة الصيام

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن عيد الفطر يعني إكتمال نعمة الصيام وهذه فرحة كبيرة، مشيرا إلى أن عيد الفطر هو يوم الجائزة للعبد.

وقال نظير عياد، خلال لقاء له لبرنامج “أسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن عيد الفطر يعني إكتمال نعمة الصيام وهذه فرحة كبيرة، مؤكدا أنه ننطلق في رؤية الهلال من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته.

وتابع مفتي الديار المصرية، أن فرحة العيد تمثل تتويجًا لشهر من الصيام والعبادة، مستشهداً بحديث النبي ﷺ: "للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه".

