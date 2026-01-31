الأهلي لا يقف على لاعب .. هانى رمزي يهاجم إمام عاشور

علق هاني رمزي، نجم الأهلي السابق، على بيان الاعتذار الذي نشره إمام عاشور، نجم الفريق ، عقب واقعة تخلفه عن السفر مع البعثة إلى تنزانيا.



ونشر هاني رمزي رأيه عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "مجرد رأي، أري أن بيان إمام عاشور هو رساله خاصه للجماهير أكثر منه إعتذار لإداره النادي الاهلي".



وتابع:" يجب علي الإداره عدم الألتفات لمثل هذه البيانات التي تمس مشاعر الجماهير اكثر مما تعترف بالخطأ... وعلي الإداره إتخاذ مواقف حاسمه وحاده ضد مثل التصرفات ومنها".

أولا: إستدعاء اللاعب للتحقيق المباشر لمناقشه تصرفاته وسلوكياته.

ثانيا: تقييم مستقبل اللاعب مع النادي بناءً على سلوكه، واتخاذ قرارات بشأن تجديد العقد أو بيعه.

ثالثا: إصدار بيان رسمي يؤكد علي المبادئ الأساسية للنادي وأهمية الإلتزام الكامل بها لإظهار الجديه في معالجة مثل هذه السلوكيات.

رابعًا: إتخاذ قرارات تعمل على الحفاظ على انضباط الفريق وتعكس قوه النادي في التعامل مع مثل تلك المخالفات.

خامسا: يجب أن تستند القرارات إلى مبادئ العدالة والمساواة بين الجميع بغض النظر عن التألق الفني للاعب( النادي لا يقف علي أحد) لضمان الحفاظ على مكانة النادي وهيبته.

سادسا: تحذير و توجيه إنذار رسمي ( للجميع ) يوضح العواقب المحتملة في حالة تكرار المخالفة وذلك لإرساء قواعد ونظام وسياسه النادي.

سابعًا: قد يكون من الضروري مراجعة وتحديث اللائحة الداخلية للفريق لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.

أزمة إمام عاشور

يذكر أن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي أعلن عن إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين وتغريمه مليون ونصف المليون جنيه علي أن يخضع للتدريبات منفردا.