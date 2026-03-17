كأس مصر .. بيراميدز يتفوق على بتروجت بهدف زلاكة في الشوط الأول

تفوق بيراميدز على صاحب الارض بتروجت بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد بتروسبورت في ربع نهائي كأس مصر.

وجاء هدف بيراميدز في الدقيقة 28، بعد تمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي تجاه محمود عبد الحفيظ زلاكة المنطلق داخل منطقة الجزاء الذي تمكن من السيطرة علي الكرة بشكل رائع ثم سدد باتقان في الزاوية اليمنى للمرمى.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - عودة فاخوري - حامد حمدان - يوسف أوباما

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - ناصر ماهر - أحمد توفيق - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - دودو الجباس.