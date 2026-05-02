تحذير شديد اللهجة من السفارة الأمريكية ببريطانيا لمواطنيها في لندن

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرا شديد اللهجة لمواطنيها المقيمين في المملكة ‌المتحدة بضرورة توخي الحذر في الأماكن العامة، والالتزام بالهدوء، ​ومراجعة خططهم الأمنية ​الشخصية.

ومن جانبها ؛ ذكرت السفارة ​الأمريكية في بيان لها،قائلة "رفعت حكومة المملكة المتحدة ، مستوى التهديد الإرهابي الوطني إلى شديد ما يدل على وقوع هجوم إرهابي محتمل للغاية".

وذكرت أن ارتفاع مستوى التهديد جاء عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع في جولدرز جرين الأربعاء.

وأضافت : الارتفاع الأخير في التهديدات الإرهابية يعود إلى تصاعد التهديدات الإرهابية الإسلامية واليمينية المتشددة في المملكة المتحدة.

كما دعت السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين بـ"البقاء متيقظين في الأماكن العامة بما في ذلك المدارس والمستشفيات والكنائس والمواقع السياحية ومراكز النقل، وتجنب لفت الأنظار، وكذلك تغيير مسارات وأوقات سفركم لتقليل احتمالية حدوث أي شيء".

واختتمت بيانها بالقول: "ابقوا على دراية بمحيطكم بما في ذلك الأحداث المحلية".