بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي إلى شديد وسط تحذيرات أمنية متزايدة

أعلنت الحكومة البريطانية رفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى ثاني أعلى درجة، والمعروف بمستوى “شديد”، وهو ما يشير إلى أن خطر وقوع هجمات داخل المملكة المتحدة أصبح “مرجحاً بدرجة كبيرة” وفق التقييمات الأمنية الأخيرة.



ويأتي هذا القرار بعد مراجعات مستمرة من أجهزة الاستخبارات والأمن البريطانية، التي رصدت زيادة في مؤشرات المخاطر المرتبطة بالتطرف العنيف، سواء داخلياً أو عبر تأثيرات أحداث دولية متسارعة قد تنعكس على الوضع الأمني داخل البلاد.

وبموجب هذا التصنيف، يتم رفع حالة التأهب الأمني بشكل ملحوظ، مع تشديد الإجراءات في المطارات ومحطات النقل والأماكن العامة والمواقع الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الانتشار الأمني وزيادة عمليات المراقبة والرصد الاستخباراتي.

وأكدت السلطات البريطانية أن رفع مستوى التهديد لا يعني وجود هجوم محدد وشيك، لكنه يعكس تقييماً عاماً يشير إلى ارتفاع احتمالية وقوع تهديدات، مما يستدعي تعزيز الاستعدادات الوقائية لمنع أي مخاطر محتملة.

كما شددت الحكومة على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية، من خلال الإبلاغ عن أي سلوك مريب، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى الحد من مخاطر الإرهاب وتعزيز الأمن الداخلي في البلاد



