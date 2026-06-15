قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود الليثي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا: أظهروا روح الفراعنة في الملعب
وزير الخارجية الإيراني: عقد الجولة الأولى من المفاوضات بعد توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن
آلاء محمد الأولى على الشهادة الإعدادية الأزهرية للمكفوفين بالشرقية
وفد من الوفاق الليبي في زيارة مهمة إلى الزمالك | لهذا السبب
بعدما اقترب من الإفلاس.. مشروع اقتصادي ينقذ الزمالك
هيئة الاستثمار: 149 شركة سنغافورية في مصر بإجمالي استثمارات 562.2 مليون دولار
انفراجة للصحفيين.. توصية برلمانية بإقرار زيادة سنوية ثابتة للبدل
الداخلية تنفي ادعاء شخص بتصوير مناطق عسكرية في المنوفية
نجاحات سيد عبد الحفيظ .. الأهلي يحسم تجديد عقد نجم الفريق
نطوا من فوق السور .. الداخلية تكشف حقيقة سرقة مدرسة بالإسماعيلية
الحكومة تطلق بوابة معلومات التجارة الخارجية.. غدا
800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إعلام النواب تطالب بحسم ملف تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات القومية

النائبة ثريا البدوي
النائبة ثريا البدوي
ماجدة بدوى

شهدت مناقشات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب مطالبات واسعة بحسم ملف تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية، وسط توافق بين ممثلي النقابة والهيئات المعنية والنواب على ضرورة الإسراع في إنهاء هذا الملف الممتد منذ سنوات.

وتساءلت النائبة ثريا البدوي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، عما إذا كان هناك نص في قانون نقابة الصحفيين يجيز أن تؤدي ممارسة العمل الصحفي إلى الالتحاق بالنقابة، ورد نقيب الصحفيين خالد البلشى أن أن هناك صحفيين قضوا نحو 14 عامًا في ممارسة العمل الصحفي دون تعيين، موضحا أن الالتحاق بالنقابة يتطلب تعيين الصحفى والتأمين عليه أولا حتى يتمكن من الالتحاق بالنقابة.

مطالب إنهاء أزمة الصحفيين المؤقتين

وخلال المناقشات، تساءل النائب حسين هريدي مقدم طلب الإحاطة الخاص بعدم تعيين المؤقتين بالصحة القومية: "إمتى الناس هتتعين؟".

من جانبه، أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن هناك توصية صادرة عن لجنة تطوير الإعلام بضرورة الإسراع في تعيين غير المعينين بالمؤسسات الصحفية القومية، ودعم تلك المؤسسات بالشباب، مطالبًا بضرورة التعيين فورًا.

وأوضح الكاتب الصحفي عماد حسين أن قواعد العمل في المؤسسات الصحفية تقوم على التعيين أولًا، ثم التأمين على الصحفي، وبعد ذلك يلتحق بالنقابة، مشيرًا إلى أن الأزمة تكمن في أن المؤسسات القومية لم تقم بتعيين الصحفيين.

بدورها، أكدت النائبة ثريا البدوي أن التعيين ليس مشكلة النقابة، لافتة إلى أن نقيب الصحفيين أكد أنه بمجرد التعيين سيتم إلحاقهم بالنقابة فورًا، وأضاف البلشي: "أشكرك لفتح هذا الملف، هناك نفوس معلقة منذ 15 سنة، أشخاص يعملون ولم يتم تعيينهم".

وأشار إلى أن إرادة جميع الأطراف التقت على ضرورة التعيين.
من جهته، قال علاء ثابت إن الهيئة لا تمانع التعيين، وترحب بتعيين المؤقتين، بما يتيح دخول أجيال جديدة من خريجي كليات الإعلام والصحافة إلى المؤسسات القومية، مؤكدًا أن الهيئة تستطيع تحمل الجزء المالي.

وأوضح أن عدد المؤقتين يبلغ 330 صحفيًا و185 إداريًا و200 عامل، مشيرًا إلى أنه تم إعداد دراسة بشأنهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأن الملف موجود حاليًا لدى وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأكدت النائبة ثريا البدوي أنها تنتظر صدور قرار التعيين، معتبرة أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام تعيين كافة المؤقتين في الدولة.

من جانبه، وصف النائب أحمد بلال البرلسي الملف بأنه شائك، مشيرًا إلى أن النقابة تعمل عليه منذ سنوات، متسائلًا عن أسباب عدم تعيين الصحفيين حتى الآن والجهة المسؤولة عن ذلك.

وقال: "إذا كان الملف خرج إلى وزارة المالية، نريد أن نعرف أين وصل، وأن تصدر توصية واضحة بشأنه. فإذا كانت النقابة ترحب، والهيئة الوطنية توافق، والدعم المالي متوافر، فأين المشكلة؟ هؤلاء يعملون في صحف قومية، فما الذي يمنع تعيينهم؟".

كما تساءل البرلسي عن دور وزارة العمل في هذا الملف، مؤكدًا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليس الجهة المعنية بالمشكلة بشكل مباشر، وقال: "أين وزارة العمل من هذه المناقشات؟ وهل تقوم ببحث مشاكلهم؟"

إعلام النواب ملف تعيين الصحفيين مجلس النواب الصحفية القومية الصحفيين المؤقتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 بـ 6250 جنيها

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

الزمالك

التواصل مع فيفا.. بشرى لجماهير الزمالك بشأن قضايا النادي

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

ترشيحاتنا

المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي Africa Health ExCon 2026

الغمراوي: مصر ترتقي إلى المركز الـ 26 عالميا في حجم سوق الدواء

وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

القومي لحقوق الإنسان في مستشفى الخانكة للصحة النفسية |صور

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

بالصور

عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية

عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية
عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية
عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية

لتنمية البحيرات والمسطحات المائية..إطلاق 600 ألف زريعة أسماك ببحر أبو الأخضر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم

كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم
كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم
كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم

نيللي كريم: لم أعد أبحث عن البطولة المطلقة.. وأرفض استنزاف الممثل في التصوير| حوار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد