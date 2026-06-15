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مجلس النواب يبدأ مناقشة التقرير النهائي لمشروع موازنة 2026-2027
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجلس النواب يبدأ مناقشة التقرير النهائي لمشروع موازنة 2026-2027

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

بدأ مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار هشام بدوي مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027، تمهيدًا لإقرارها نهائيًا.

عرض النائب محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقرر التقرير التقرير البرلماني مؤكدا أن إعداد التقرير تزامن  إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد مع أحداث وظروف استثنائية والتحديات الجيوسياسية وتسارع الأوضاع السياسية.

وعرض النائب محمد سليمان مبامح التقرير البرلماني حول مشروع الموازنة العامة الجديدة .لافتا إلى أن التقرير يتضمن توثيات اللجان البرلمانية بشأن موازنة العام المالي الجديد 2026_2027،ليتم الأخذ بها في العام المالي المقبل 2027_2028.

وأوضح  النائب محمد سليمان أن كلا من النائبين إيهاب منصور ومحمود سامي تقدما بتعديلات مكتوبة إلي رئيس مجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة الجديدة .ووجه رئيس المجلس الجنة البرلمانية المختصة وهي لجنة الخطة والموازنة بمناقشتها.

وقال النائب محمد سليمان :أن اللجنة بالفعل عقدت اجتماعا صباح يوم الاثنين وتم مناقشة التعديلات المقدمة من النائبين وأنتهت اللجنة إلى رفض هذة التعديلات.

مجلس النواب المستشار هشام بدوي مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشروع الموازنة العامة للدولة التحديات الجيوسياسية

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