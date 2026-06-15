مجلس النواب يبدأ مناقشة التقرير النهائي لمشروع موازنة 2026-2027

بدأ مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار هشام بدوي مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027، تمهيدًا لإقرارها نهائيًا.

عرض النائب محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقرر التقرير التقرير البرلماني مؤكدا أن إعداد التقرير تزامن إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد مع أحداث وظروف استثنائية والتحديات الجيوسياسية وتسارع الأوضاع السياسية.

وعرض النائب محمد سليمان مبامح التقرير البرلماني حول مشروع الموازنة العامة الجديدة .لافتا إلى أن التقرير يتضمن توثيات اللجان البرلمانية بشأن موازنة العام المالي الجديد 2026_2027،ليتم الأخذ بها في العام المالي المقبل 2027_2028.

وأوضح النائب محمد سليمان أن كلا من النائبين إيهاب منصور ومحمود سامي تقدما بتعديلات مكتوبة إلي رئيس مجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة الجديدة .ووجه رئيس المجلس الجنة البرلمانية المختصة وهي لجنة الخطة والموازنة بمناقشتها.

وقال النائب محمد سليمان :أن اللجنة بالفعل عقدت اجتماعا صباح يوم الاثنين وتم مناقشة التعديلات المقدمة من النائبين وأنتهت اللجنة إلى رفض هذة التعديلات.