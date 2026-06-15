الموقع ولّع كله | حريق بشركة قطع غيار سيارات في الإسكندرية .. والأمن يتدخل

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق اندلع، اليوم الإثنين، داخل شركة لقطع غيار السيارات ومكتب إداري بمنطقة كفر عبده شرق المحافظة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

التفاصيل الكاملة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة كفر عبده بنشوب حريق داخل أحد العقارات بالمنطقة، ما استدعى تحركًا عاجلًا من الجهات المختصة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، إلى جانب سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية، إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لتأمين المواطنين والمارة ومنع امتداد النيران إلى العقارات والمنشآت المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي داخل شفاط تهوية بالمكان، الذي يقع في الدور الأرضي لعقار سكني مكون من خمسة طوابق، ما أدى إلى اشتعال النيران بسرعة داخل محتويات الشركة والمكتب الإداري.

وأوضحت المعاينة أن المواد والمحتويات الموجودة بالمكان كانت سريعة الاشتعال، الأمر الذي تسبب في احتراق محتويات الموقع بالكامل قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران والسيطرة عليها.

ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريق بالكامل، كما تم تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، فيما لم تسجل أي إصابات أو حالات اختناق بين المواطنين أو العاملين بالمكان.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة التي باشرت إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من أسبابه النهائية.